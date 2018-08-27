به گزارش خبرنگار مهر، سید موسی خادمی ظهر دوشنبه در شورای اداری کوهدشت با حضور وزیر دادگستری با اشاره به هفته دولت و حضور وزرا در شهرستان ها به دستور رئیس جمهور اظهار داشت: در لرستان طی هفته دولت هزار و ۳۰۹ پروژه اقتصادی و عمرانی با اعتبار ۷۰۵ میلیارد کلنگ زنی و افتتاح می شود.

وی بیان داشت: از این تعداد ۲۴۸ پروژه کلنگ زنی و ۴۶۰ پروژه نیز افتتاح می شوند.

استاندار لرستان با اشاره به اینکه شهرستان کوهدشت از ابعاد مختلف نمونه است، گفت: وجود نیروی انسانی خوب و برجسته، خاک کشاورزی مطلوب با وجود کمبود منابع آبی، گردشگری و ... از جمله ویژگی های برجسته این شهرستان است.

خادمی با تاکید بر ضرورت سرمایه گذاری بخش خصوصی در استان بیان داشت: ما در زمینه صدور مجوزها، پرداخت تسهیلات و ... همکاری لازم را برای فعالیت بخش خصوصی در استان خواهیم داشت.

استاندار لرستان با اشاره به سد معشوره گفت: این سد یکی از نیازهای تاریخی شهرستان کوهدشت است که با تلاش های صورت گرفته تخصیص آب این سد مصوب شد.

خادمی از اختصاص اعتبار استانی و ملی برای فعال شدن این پروژه خبر داد و عنوان کرد: به محض آماده شدن نقشه های این سد، عملیات اجرایی آن شروع خواهد شد.

وی از حفر چاه های جدید برای رفع مشکل کمبود آب این شهرستان به صورت میان مدت خبر داد و گفت: مشکل کمبود آب این شهرستان در دراز مدت با احداث سد معشوره رفع خواهد شد.

استاندار لرستان از اختصاص اعتبار برای تکمیل چهارخطه خرم آباد- کوهدشت خبر داد و افزود: تخصیص آب برای حاشیه رودخانه سیمره نیز در دستور کار قرار گرفته است.

خادمی تاکید کرد: به طور قطع ما نمی توانیم ادعا کنیم همه انجام نشده ها را انجام دهیم؛ اما آنچه را قول داده ایم عملیاتی خواهیم کرد.