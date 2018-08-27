یادواره شهدای دولت و تقدیر از کارمندان بسیجی در اراک برگزارمی شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بسیج کارمندان استان مرکزی، ابراهیم عباسی اظهار داشت: مراسم یادواره شهدای هشتم شهریور و شهدای کارمند با یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر همزمان با هفته دولت در اراک برگزار می‌شود.

مسئول سازمان بسیج کارمندان استان مرکزی افزود: هفته دولت فرصتی است تا نیروهای خدوم میدان کار و تلاش عرصه های مختلف، در تجدید پیمان با آرمان ها و ارزش های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و با تکیه بر رهنمودهای رهبر معظم انقلاب، افق تازه ای از پیشرفت و توسعه را طرح ریزی کنند تا در مقابل بداندیشی های دشمنان، فرهنگ خدمت رسانی را نهادینه کنند و زمینه های رشد و پیشرفت کشور در حیطه های مختلف را فراهم سازند.

عباسی ادامه داد: در دورانی هستیم که نیاز به افرادی داریم تا شبانه‌روز تلاش کنند و باید تلاش را دوچندان کرده و از همه افرادی که بی منت خدمت می‌کنند، تقدیر کنیم.

مسئول سازمان بسیج کارمندان استان مرکزی تصریح کرد: مراسم یادواره شهیدان رجایی و باهنر و تجلیل از مدیران و کارمندان بسیجی استان مرکزی، ششم شهریور ماه از ساعت ۱۰ صبح در تالار فرهنگسرای آیینه اراک برگزار می شود.