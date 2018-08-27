بزرگداشت مفاخر باعث حفظ هویت فرهنگی کشور می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اکبر صالحی دروز دوشنبه در سفر به قزوین از اولین سمپوزیوم ساخت سردیس شهدا و مفاخر قزوین بازدید کرد.

وی در این بازدید گفت: قزوین مهد دانش و علمای بزرگ بوده است و جا دارد که عظمت گذشته خود را باز یابد.

رئیس سازمان انرژی اتمی تصریح کرد: هر جامعه‌ای نیازمند الگوسازی است و اگر نماد و الگویی برای خود نداشته باشد، سرگردان خواهد شد.

صالحی بیان کرد: قزوین مهد دانشمندان و علمای بزرگ است و با تشویق و راهنمایی و الگودهی به جوانان می‌توان به بازیابی عظمت گذشته این شهر تاریخی کمک کرد.

رئیس سازمان انرژی اتمی با تأکید بر اینکه مفاخر مانند شعله و چراغ‌ هدایت هستند تاکید کرد: مفاخر چون چراغی منور علاقه‌مندان را به سوی خود جذب می‌کنند و میتوانند هویت ساز باشند.

وی اظهارداشت: مجموعه مدیریت شهری و متولیان فرهنگی شهر قزوین با برگزاری رویدادهایی مانند هفته فرهنگی قزوین، الگوهای شایسته‌ای پیش روی شهروندان به ‌ویژه جوانان قرار می‌دهند.

صالحی گفت: برگزاری سمپوزیوم مجسمه‌سازی اقدام فرهنگی بسیار ارزشمندی است که میتواند اثری ماندگار را خلق کند و در اخیتار نسل جوان قرار دهد و فرصت مناسبی است تا هنرمندان بزرگ سراسر کشور را دور هم جمع کند تا در کنار یک رقابت سازنده زمینه شناسایی استعدادهای جدید را نیز مهیا کند.

رئیس سازمان انرژی اتمی اضافه کرد: امیدوارم با به ‌نمایش درآمدن آثار این هنرمندان، میراث ارزشمند مفاخر و مشاهیر شهر ماندگار شده و موجب افتخار و سربلندی این شهر تاریخی شود.