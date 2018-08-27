دولت توجه بسیار خوبی به توسعه و رفع محرومیت ایلام داشته است

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم سلیمانی دشتکی روز دوشنبه در جمع شورای اداری استان با حضور معاون رئیس جمهور افزود: شرایط امروز ما سخت تر از دوران اول انقلاب و هشت سال دفاع مقدس نیست با اینکه امکانات و تجهیزات امروز کشور با ابتدای انقلاب قابل مقایسه نیست.

وی با بیان اینکه باید دستاوردهای انقلاب اسلامی در بخش های مختلف برای مردم بیان شود، اظهار کرد: باید توجه داشت که تمام کارهای مملکت دست رئیس جمهور نیست که تمام مسائل را از او طلب کنیم.

وی تصریح کرد: مردم نظام را دوست دارند و به این نظام و این دولت رای داده اند لذا نباید با بیان مواضع خلاف وحدت مردم را ناامید کنیم.

استاندار ایلام با اشاره به دستاوردهای سیاست خارجی دولت تدبیر و امید گفت: برخلاف سنوات گذشته، امروز بسیاری از دولت ها، آمریکا و مواضع او در قبال ایران را همراهی نمی کنند.

وی اضافه کرد: حاصل سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران را امروز در منزوی شدن آمریکا در مجامع بین‌المللی می بینیم.

وی سپس با اشاره به اقدامات دولت در استان ایلام گفت: دولت اقدامات بسیار خوبی در زمینه کشاورزی، نفت، گاز و پتروشیمی استان ایلام انجام داده است که نمونه آن را می توان در کمک هزار و ۱۰۰ میلیون دلاری دولت به پروژه های صنعتی دهلران به خوبی مشاهده کرد.

دولت توجه بسیار خوبی به توسعه و رفع محرومیت از این استان داشته است

سلیمانی دشتکی تصریح کرد: با اینکه استان ایلام از نظر وسعت و مساحت و جمعیت جزو استان های آخر کشور است اما دولت توجه بسیار خوبی به توسعه و رفع محرومیت از این استان داشته است به گونه ای که این میزان از سرمایه گذاری در کشور کم نظیر است.

استاندار ایلام با اشاره به هزینه های صورت گرفته در راستای آبی کردن دشت های عباس و فکه در دهلران گفت: با اینکه این دشت ها لبریز از مین و ممنوعه بود امروز با هزینه ۱۸۰۰ میلیاردی نظام جمهوری اسلامی این مناطق ممنوعه به مزارع کشاورزی آبی تبدیل شده اند.

سلیمانی دشتکی در پایان خاطرنشان کرد: اگر چه به واسطه جنگ و دفاع مقدس ایلام هشت سال از توسعه عقب افتاده بود اما با تلاش های صورت گرفته و توجه دولت ایلام اکنون در حال توسعه و جبران است.