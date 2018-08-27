به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، خلیل اسیر سخنگوی پلیس محلی ولایت تخار واقع در افغانستان درباره برخی اخبار منتشره پیرامون بمباران مواضع طالبان توسط تاجیکستان اعلام کرد: مشخص نیست که آیا روسیه و یا تاجیکستان به این اقدام مبادرت ورزیده باشند.

به گزارش آناتولی، یک مقام وزارت دفاع تاجیکستان نیز هرگونه حمله هوایی به ولایت تخار در مرز افغانستان را تکذیب کرد.

بر اساس گزارش مذکور، این مقام وزارت دفاع تاجیکستان در این خصوص اعلام کرد: ما حق هیچگونه حمله هوایی به قلمرو کشور خارجی را نداریم، حتی اگر چنین نیازی وجود داشته باشد، ابتدا باید جلسه سازمان پیمان امنیت جمعی تشکیل و این موضوع بررسی شود و صرفا پس از مشاوره‌ نهادهای نظامی می توان چنین تصمیمی اتخاذ کرد.

این درحالیست که مقامات محلی ولایت تخار ساعاتی پیش اعلام کردند که در جنگل مرزی مشترک میان افغانستان و تاجیکستان در شهر «درقد» واقع در تخار درگیری بین گروه طالبان و مرزبانان تاجیکستان صورت گرفته و در نتیجه تلفاتی به هر دو طرف وارد شده است.