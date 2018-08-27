۵ شهریور ۱۳۹۷، ۱۶:۱۹

وزیر آموزش و پرورش:

۴۷۰ هزار کودک اتباع خارجی در کشور تحصیل می کنند

گرگان- وزیر آموزش و پرورش گفت: ۴۷۰ هزار کودک اتباع خارجی در کشور تحصیل می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد بطحایی، بعدازظهر دوشنبه در حاشیه افتتاحیه پروژه های متمرکز آموزشی در دبستان فرمد دو که در روستای نومل گرگان افتتاح شد، اظهار کرد: برای افتتاح ۳۶ پروژه های آموزشی و پرورشی در استان گلستان قریب به ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار تخصیص یافته است.

وی افزود: این پروژه های آموزشی جهت گسترش آموزش و پرورش و توسعه فضاهای آموزشی برای همه دانش آموزان این مرز و بوم انجام می شود.

وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد: در سال های اخیر با توجه به تأکیدات فراوان رهبر معظم انقلاب شرایط تحصیل دانش آموزان اتباع خارجی به ویژه افاغنه مورد توجه قرار گرفته است.

وی افزود: ۴۷۰ هزار دانش آموز افغانستانی در کشور در حال تحصیل هستند.

بطحایی بیان کرد: این افتخار آموزش و پرورش است که هیچ تفاوتی بین دانش آموزان ایرانی و سایر اتباع وجود ندارد.

