استقرار جامعه غدیری رسالتی بر عهده بشریت است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن کاملی فر ظهر دوشنبه در دومین همایش تشیع انگلیسی با اشاره به فرا رسیدن عید غدیر خم عید بزرگ جهان اسلام گفت: عید قربان و عید غدیر اعیاد بزرگ اسلامی هستند که فاصله بین دو عید بزرگ به نام دهه امامت نامگداری شده است.

وی افزود: دهه امامت فرصت ارزشمندی برای تحلیل و تبیین اهداف غدیر است و می توان در جهت توسعه و گسترش فرهنگ غدیر در جامعه تلاش کرد.

کاملی فر ادامه داد: استقرار جامعه غدیری رسالتی بر عهده همه شیعیان و بشریت تا روز قیامت است چرا که غدیر نیاز امروز و فردای جامعه ما و تنها راه برای طی طریق در راه مستقیم هدایت و عزت و اقتدار است .

دبیر استانی بنیاد بین المللی غدیر خاطرنشان کرد: نبی مکرم اسلام رسالت خطیری بر دوش همه ما نهاده است همه ما وظیفه داریم غبار مظلومیت از چهره غدیر بزداییم و غدیر را همچون عاشورا و اربعین ارج گذاریم .

وی با اشاره به اینکه ولایت فقیه استمرار غدیر است افزود: پیام غدیر تبعیت از ولایت است و ولایت فقیه استمرار غدیر است.