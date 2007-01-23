مدارک مستدلی برای اثبات دخالت ایران در ناآرامی های عراق وجود ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه لس آنجلس تایمز، با آنکه دولت بوش همچنان ایران را به دخالت در امور عراق و کمک به شورشیان عراقی متهم می کند، اما شواهد و مدارک مستدلی برای اثبات ادعاهای خود ارائه نمی دهد.

سرهنگ دیوید ساترلند که فرماندهی بازرسان مرزهای عراق را بر عهده دارد، گفت : در تحقیقات خود در مرزمشترک عراق و ایران مدارک محکم و مستدلی برای آنکه بتوان ثابت کرد ایران تجهیزات نظامی در اختیار شورشیان عراقی قرار می دهد، وجود ندارد.

بر همین اساس برخی از گروههای عراقی ادعا کرده اند که تجهیزات نظامی ایران ابتدا به استان دیاله، در نزدیکی مرز ایران، منتقل شده و سپس در اختیار عراقی ها قرار می گیرد.

اما سرهنگ ساترلند که چندین بار به استان دیاله مراجعه کرده و نقاط مختلف این استان را مورد بازرسی قرار داده؛ هیچگونه مدرکی مبنی بر ورود تجهیزات نظامی ایران به عراق به دست نیاورده است.

بر همین اساس، برخی کارشناسان آمریکایی اظهار داشته اند با آنکه دولت بوش مدرکی برای اثبات ادعای خود علیه ایران ندارد ، چرا دست از یاوه گویی های خود بر نمی دارد.

بر اساس این گزارش، هم اکنون دو دیدگاه در نزد کارشناسان آمریکایی درباره ادعاهای بی پایه بوش علیه ایران وجود دارد؛ اول آنکه، بوش به منظور منحرف کردن ذهن مردم از شکست آمریکا در عراق، ایران را متهم به دخالت در امور عراق می کند و دوم آنکه، بوش برای تامین منابع مالی مورد نیاز برای حمله احتمالی به ایران، تهران را عامل ناآرامی های عراق معرفی می کند.

یادآور می شود بوش در هنگام اعلام استراتژی جدید خود در عراق ایران را به دخالت در امور عراق ، تحریک گروههای عراقی و ارسال تجهیزات به این نیروها متهم کرد. این اظهارات بوش با واکنش های متفاوتی در داخل وخارج آمریکا روبرو شد؛ به طوری که رئیس جدید کمیته اطلاعات سنای آمریکا با انتقاد شدید از سیاستهای رئیس جمهوری این کشور در قبال ایران تاکید کرد که جبهه گیری بوش در قبال تهران نشان می دهد که وی جهان را نمی شناسد.