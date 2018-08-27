لیره ترکیه با بازگشایی بازارها ۳ درصد سقوط کرد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، پس از یک هفته تعطیلی عید قربان در ترکیه، با بازگشایی بازارهای مالی در روز دوشنبه، با تداوم نگرانیها از اختلافات دیپلماتیک ترکیه و آمریکا، نرخ لیره ۳ درصد در برابر دلار سقوط کرد.
با سقوط امروز، نرخ لیره تا به اینجا ی امسال ۳۸ درصد از ارزش خود را از دست داده است. نگرانیها در مورد افزایش اختیارات مالی رییسجمهور اردوغان و تقابل دیپلماتیک با آمریکا بر سر دستگیری کشیش آمریکایی، اندرو برونسون، در ترکیه، از دلایل اصلی این بحران بودهاند.
نرخ برابری لیره در برابر دلار، که در معاملات روز جمعه در ۶.۰۰ بسته شده بود، امروز تا ۶.۱۳۵۰ تضعیف شد.
سرمایهگذاران بازار ارز ترکیه حالا توجه خود را به دیدار عصر امروز وزیر مالی ترکیه، برات البایراک و همتای فرانسوی او، در پاریس معطوف کردهاند. طبق برنامه، آنها قرار است در ساعت ۱۸:۰۰ به وقت تهران بیانیه مشترک خود را قرائت کنند.
سرمایهگذاران با توجه به مختلف اردوغان با نرخ بهره بالا، همچنان در مورد نرخ لیره نگران هستند چراکه تورم در ماه جولای به ۱۶ درصد رسید که این بالاترین سطح آن در ۱۴ سال گذشته است.
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