نخستین جشنواره «فرهنگ و تمدن دیلمان» در الموت شرقی برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین جشنواره «فرهنگ و تمدن دیلمان» با محوریت تفریحی، فرهنگی و گردشگری در الموت شرقی برگزار می شود.

این جشنواره از ۱۳ تا ۱۶ شهریور امسال در روستای بالا روچ از توابع منطقه الموت شرقی، در استان قزوین برگزار خواهد شد.

برگزاری مسابقات کشتی پهلوانی، برگزاری مسابقات چوتوکای، معرفی فرهنگ های سنتی و آداب معیشت و معاشرت، اجرای نمایش های فولکوریک و کنسرت آواها و نواهای محلی، راه اندازی بازارچه سنتی صنایع دستی، غذاها و انواع نان محلی از جمله برنامه های این جشنواره است.

ستاد برگزاری جشنواره فرهنگ و تمدن دیلمان برای دسترسی آسان مراجعین و سهولت در خدمت رسانی اقدام به بازگشایی دفتر مرکزی این ستاد، در رو به روی درمانگاه بخش معلم کلایه کرده است.

این ستاد از ۸:۳۰ صبح الی ۸:۳۰ عصر برای ارائه هرگونه مشاوره، ارشاد، راهنمایی و نیز ثبت نام از غرفه داران، کشتی گیران، چوتوکابازان و غیره در خدمت علاقمندان است. این جشنواره با حمایت امور روستایی و شورا های استانداری قزوین و نظارت بخشداری الموت شرقی برگزار می شود.