مجلس به بررسی طرح اصلاح آیین نامه داخلی مجلس بر اساس اصل 85 رای داد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر ، مجلس به درخواست 110 نماینده در خصوص تغییر دستور و رسیدگی خارج از نوبت طرح اصلاح آیین نامه داخلی مجلس بر اساس اصل 85 قانون اساسی، با 114 رای مثبت از مجموع 210 نماینده حاضر موافقت کرد.

با تصویب این درخواست توسط نمایندگان ، حسن سبحانی نماینده دامغان در تذکری آیین نامه ای گفت: این موضوع در کجای دستور آمده که نمایندگان تقاضای تغییر دستور کردند.

سبحانی معتقد بود: زمانی که این موضوع در دستور هفتگی چاپ نشده است، بنابراین برای تغییر آن نمی توان رای گیری کرد.

وی افزود: زمانی که درخواست تغییر دستور می شود آن موضوع باید در دستور جلسات هفتگی چاپ شده باشد در حالی که چنین نیست و این رای گیری کاملا غیر قانونی است.

حداد عادل در پاسخ به تذکر نماینده دامغان این تذکر با وارد دانست و گفت: سخن شما کاملا درست است، موضوعی که می خواهد تغییر دستور داده شود باید در دستور به اطلاع نمایندگان برسد بنابراین این موضوع را بررسی می کنیم تا ببینیم اشکال چه بوده تا آن را بر طرف کنیم .

سبحانی مجددا تاکید کرد: نمی توان یک مقوله ای را رای گیری کنید، بعد آن را بررسی کنید و این موضوع کاملا غیر قانونی است و بر مبنای ماده 102 در مجلس مشکلات بسیاری پیش می آید.

رئیس مجلس در پاسخ سبحانی گفت: چون برای این موضوع رای گرفتیم، در آینده این مورد را بررسی می کنیم و نتیجه را به اطلاع مجلس می رسانیم.