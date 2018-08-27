  1. استانها
  2. اصفهان
۵ شهریور ۱۳۹۷، ۱۶:۱۹

کارشناس مسئول پیش بینی اداره کل هواشناسی اصفهان:

فردا در اصفهان شاهد وزش باد شدید خواهیم بود

فردا در اصفهان شاهد وزش باد شدید خواهیم بود

اصفهان- کارشناس مسئول پیش بینی اداره کل هواشناسی اصفهان گفت: فردا در اصفهان شاهد وزش باد نسبتا شدید خواهیم بود و این در حالیست که امروز و روز چهارشنبه وزش باد کم پیش بینی می شود.

حجت الله علی عسگریان در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بررسی نقشه‌های هواشناسی بیانگر جوی نسبتاً پایدار طی سه روز آینده است.

وی بیان داشت: بر این اساس در اکثر مناطق آسمان صاف تا کمی ابری، گاهی وزش باد نسبتاً شدید پیش‌بینی ‌می شود.

کارشناس مسئول پیش بینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان تصریح کرد: دمای هوا در ۲۴ ساعت آینده در اصفهان تغییر محسوسی نخواهد داشت.

وی با بیان اینکه امروز در اصفهان هوا صاف تا کمی ابری و گاهی با وزش باد همراه است، گفت: فردا هوای اصفهان صاف تا کمی ابری گاهی با وزش باد نسبتا شدید پیش بینی شده است.

علی عسگریان اعلام کرد: هوای اصفهان از روز شنبه تاکنون غبارآلود گزارش شده است.

وی بیان داشت: روز چهارشنبه هوای اصفهان صاف، گاهی با وزش باد گزارش شده است.

کد خبر 4386643

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها