فردا در اصفهان شاهد وزش باد شدید خواهیم بود

حجت الله علی عسگریان در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بررسی نقشههای هواشناسی بیانگر جوی نسبتاً پایدار طی سه روز آینده است.
وی بیان داشت: بر این اساس در اکثر مناطق آسمان صاف تا کمی ابری، گاهی وزش باد نسبتاً شدید پیشبینی می شود.
کارشناس مسئول پیش بینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان تصریح کرد: دمای هوا در ۲۴ ساعت آینده در اصفهان تغییر محسوسی نخواهد داشت.
وی با بیان اینکه امروز در اصفهان هوا صاف تا کمی ابری و گاهی با وزش باد همراه است، گفت: فردا هوای اصفهان صاف تا کمی ابری گاهی با وزش باد نسبتا شدید پیش بینی شده است.
علی عسگریان اعلام کرد: هوای اصفهان از روز شنبه تاکنون غبارآلود گزارش شده است.
وی بیان داشت: روز چهارشنبه هوای اصفهان صاف، گاهی با وزش باد گزارش شده است.
نظر شما