به گزارش خبرنگار مهر، فاضل اتراچالی عصر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران ورزشی استان گلستان در خصوص قهرمانی تیم ملی کبدی مردان ایران در بازی‌های آسیایی جاکارتا، اظهار کرد: تمامی بازیکنان در این دوره به قهرمانی باور داشتیم، در این دوره یک تیم بودیم و نتیجه آن را هم با کسب مدال طلا گرفتیم.

وی افزود: سال گذشته در مسابقات قهرمانی آسیا در گرگان ناکام شدیم و همان جا قول دادیم که این ناکامی با طلای بازی‌های آسیایی جبران شود و با کادر فنی و برنامه ریزی بهتر قهرمان شدیم.

وی تصریح کرد: در این هشت ماه تلاش زیادی انجام دادیم و تیم‌های دیگر به خصوص هند و کره جنوبی را آنالیز کردیم و خوشحالم که نتیجه تلاش‌های خود را گرفتیم.

تحمل ناراحتی و عصبانیت مربیان را نداشتم

کاپیتان گلستانی تیم ملی کبدی مردان ایران با بیان اینکه کم و کاستی‌های زیادی داشتیم، گفت: گاهی اوقات تحمل ناراحتی و عصبانیت مربیان برای ما سخت بود زیرا از جایی حمایت نمی‌شدیم و بازیکنان و کادر فنی تنها بودند.

اتراچالی اضافه کرد: به چشم می‌دیدیم که مربیان مانند پدری دلسوز زحمت می‌کشند و تمام بازیکنان هم قسم شده بودیم که نتیجه زحمات آنها را بدهیم و خدا را شکر این اتفاق رخ داد.

وی در پاسخ به این سوال که تفاوت سرمربی فعلی و سرمربی پیشین ایران چه بود، اظهار کرد: مربی باید از تمام بازیکنانش بهره ببرد و آقای مازندارنی تفاوتش با مربیان هندی این است که با تزریق روحیه به بازیکنان موجب انرژی تیم می‌شود.

اتراچالی بیان کرد: آقای مازندرانی از تمام توانایی‌های یک بازیکن استفاده می‌کند و کادر فنی جدید به خوبی رقیبان ما را آنالیز کردند و تنوع تاکتیکی زیادی در این رقابت‌ها داشتیم، یکی دیگر از خصوصیات آقای مازندرانی صمیمت با بازیکنان تیم است و همواره مانند یک دوست با ما رفتار می‌کند.

وی ادامه داد: مربیان هندی با ما به صورت کلی کار می‌کردند اما کادر فنی ایرانی روی جزئیات کار می‌کنند و فاصله ما با تیم هند کار کردن روی همین جزئیات بود.

فشار زیادی روی بازیکنان هندی است

کاپیتان گلستانی تیم ملی کبدی مردان ایران در خصوص واکنش هندی‌ها به شکست مقابل ایران و نرسیدن به فینال بازی‌های آسیایی، گفت: مردم هند حتی یک درصد هم فکر نمی‌کردند تیم‌شان قهرمان نشود اما به فینال هم نرسیدند و در بخش زنان هم ایران قهرمان شد و اکنون فشار زیادی روی بازیکنان هندی است.

اتراچالی افزود: کاپیتان تیم ملی هند به دلیل فشارهای زیاد از تیم ملی خداحافظی کرد، رسانه‌های هندی هم فشار زیادی به رئیس فدراسیون هند آورده‌اند و احتمال برکناری‌اش وجود دارد.

وی ادامه داد: من چندین سال است در لیگ هند بازی می‌کنم و خوشبختانه هندی‌ها بازیکنان ایرانی را دوست دارند.

لازم به ذکر است؛ تیم ملی کبدی مردان ایران با سرمربی و هفت بازیکن گلستانی، مدال طلای بازی‌های آسیایی ۲۰۱۸ جاکارتا را کسب کرد.