شاخص های کشاورزی خراسان رضوی رشد ۵.۵ برابری داشته است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رحیم نوروزیان ظهر دوشنبه در جلسه شورای اداری بجستان اظهار کرد: یکی از رویکرد های استان در جهت صرفه جویی آب و استفاده بهیه از آن کشت های گلخانه ای بوده که این مهم در استان رشد ۲.۵ برابری داشته است.

وی افزود: خراسان رضوی چندین سال متوالی است که با خشکسالی دست و پنجه نرم می کند ولی با برنامه ریزی درستی که صورت گرفته امروز شاخص های کشاورزی استان ۵.۵ برابر رشد کرده است.

معاون سیاسی امنیتی استانداری خراسان رضوی تصریح کرد: امروز ۶۵ درصد فولاد خام کشور در خراسان رضوی تولید می شود و در حوزه ریلی نیز میزان خط آهن استان رشد دو برابری داشته و از ۹۰ هزار مسکن مهر استان که هدف گذاری شده به ۶۰ هزار واحد آماده تحویل رسیده ایم.

نوروزیان خاطرنشان کرد: دشمنان ایران امروز از جنگ های اقتصادی و فرهنگی ناامید شده اند و سعی دارند به مردم القا کنند که نظام جمهوری اسلامی کارآمدی لازم را ندارد و برای این کار اقدام به راه اندازی جنگ روانی کرده اند.

وی افزود: برخی هنوز در حال و هوای انتخابات قرار دارند و خدمات نظام و دولت را نمی بیینند و باید از این حالت خارج شوند و اختلاف نظرها را برای همان زمان انتخابات بگذارند.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری خراسان رضوی عنوان کرد: دولت با هجمه های مختلفی رو به رو بوده و در این مسیر تنگناهایی را تحمل می کند اما در خدمت به مردم از هیچ تلاشی فرو گذار نخواهد کرد.