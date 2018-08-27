به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بلومبرگ، کمتر از دو هفته پس از شروع بکار دولت جدید پاکستان به رهبری عمران خان، حال مقامات رسمی در پاکستان از توافق برای آغاز مذاکرات با همتایان هندی خود پیرامون اختلافات در حوزه‌های آبی مشترک خبر داده‌اند.

گفته شده این گفتگوها از روز چهارشنبه، ۲۹ آگوست (۷ شهریور ماه) و به مدت دو روز در شهر لاهور پاکستان برگزار خواهد شد، هرچند مقامات دو طرف جزئیات بیشتری پیرامون این مذاکرات ارائه نداده‌اند.

با این حال یک مقام هندی که تمایلی به افشای نام خود نداشت به بلومبرگ گفته است موضوع اصلی در این دور از مذاکرات اختلافات مقامات اسلام‌آباد با دهلی نو بر سر ساخت دو سد بر رودخانه چناب توسط هند خواهد بود.

رودخانه چناب یکی از شش رودخانه مشترک میان هند و پاکستان است که ساخت دو سد در مسیر آن توسط هند با نگرانی اسلام‌آباد روبرو شده است.

با وجود آن که هند و پاکستان براساس توافق ۱۹۶۰ ، بهربرداری مشترک از منابع آبی شش رودخانه مرزی را مورد تاکید قرار داده‌اند، اما اختلافات بر سر این منابع آبی به تنش‌های جاری و سیاسی میان دو کشور دامن زده است.

از سوی دیگر اختلافات دو کشور در منطقه کشمیر و همچنین رقابت‌های سیاسی باعث شده تا هروقت این اختلافات اوج بگیرد، دو طرف بر لزوم لغو توافقات پیشین از جمله در حوزه تقسیم منابع آبی مرزی تاکید کنند.

گفتگوهای قبلی هند و پاکستان در مورد اختلافات دو جانبه از دسامبر ۲۰۱۵ و پس از تشدید تنش‌ها در کشمیر به حالت تعلیق درآمد، اما حال عمران خان نخست وزیر جدید پاکستان از عزم دولت خود برای از سرگیری مذاکرات با مقامات هندی خبر داده است.