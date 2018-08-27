هیچ بالگردی در شاهکوه سقوط و یا دچار نقص فنی نشده است

داریوش کریمی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: فردی در تماسی گزارش کرده بود که شاهد برخورد یک شی با شاهکوه و سقوط یک شی پرنده در پایین کوه بوده است که بر اساس این گزارش تیم ارزیابی در همان نقطه گزارش شده اعزام شد و با بررسی های زیاد چیزی از وجود یک شی پیدا نکردند و طبق مشاهدات و بررسی تیم مشخص شد حادثه ای رخ نداده است و پرونده آن برای ما مختوم شد.

وی گفت: شخص گزارش دهنده طی چندین بار تماس در دسترس نیست که بدانیم این گزارش بر چه اساسی است.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان اصفهان گفت: اما به طور قطع تکذیب می کنیم که بالگردی بوده است چون هیچ یک از ارگان های دارای بالگرد در سیستم هوایی گزارشی دال بر اینکه شی پرنده ای از آنها رفته و سقوط کرده، نبوده است.