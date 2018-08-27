به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، وزارت دفاع روسیه امروز دوشنبه اعلام کرد: حضور ناوشکن آمریکا در دریای مدیترانه این کشور را برای حمله به عمق خاک سوریه قادر می سازد.

ایگور کوناشنکوف سخنگوی وزارت دفاع روسیه در این خصوص اعلام کرد: آمریکا به افزایش ناوهای مجهز به موشک های کروز در خاورمیانه ادامه می دهد.

سخنگوی وزارت دفاع روسیه در ادامه افزود: این اقدام آمریکا به آمادگی این کشور برای پاسخ به حمله شیمیائی ادعائی در ادلب واقع در سوریه مرتبط است.

لازم به ذکر است، وزارت دفاع روسیه پیشتر اعلام کرده بود که ۳ کشور آمریکا، انگلیس و فرانسه در آستانه آغاز عملیات ازادسازی ادلب از لوث وجود تروریست ها برای تهاجم دیگری به سوریه به بهانه حمله شیمیائی دمشق آماده شده اند.