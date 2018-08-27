دانشکده گردشگری دامغان ایجاد شود

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل حسن بیگی بعدازظهر دوشنبه در مراسم افتتاح سالن همایش و آمفی تئاتر دانشگاه دامغان با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری بابیان اینکه دامغان با قدمت هفت هزار ساله خود برای ایران اسلامی افتخارآفرین بوده است، ابراز داشت: با توجه به وجود سه هزار بنای تاریخی در این شهرستان از وزارت علوم درخواست داریم که نسبت به احداث دانشکده جهانگردی در دامغان اقدام کند.

وی بابیان اینکه ۱۲۸ اثر تاریخی دامغان در فهرست آثار ملی و دو اثر دامغان در نوبت ثبت جهانی یونسکو قرار دارد، افزود: با احداث دانشکده جهانگردی و موقعیت توریست پذیری منطقه می‌توانیم برای کشور تولید ثروت و به سیاست های اقتصاد مقاومتی عینیت‌بخشیم.

عضو خانه ملت با بیان اینکه برای تکمیل دانشکده‌های دامغان ۴۲میلیارد تومان اعتبار نیاز است، ابراز داشت: رهبر معظم انقلاب و مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی از حامیان اصلی دانشگاه دامغان در سال ۶۷ بودند که یک هزار و ۸۰۰ متر زمین به دانشگاه‌های دامغان اختصاص داده شد و دامغان به عنوان شهر دانشگاهی معرفی شد.

حسن بیگی بابیان اینکه مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی در برنامه دوم توسعه کشور، دامغان را به عنوان چهارراه طلایی باهدف ایجاد کریدور شمال جنوب معرفی کردند، تصریح کرد: در سال ۶۴ مرد بزرگی به نام دکتر منصوری به همت مردم دامغان این دانشگاه را احداث و با کمک علما دانشکده علوم پایه شکل گرفت و امروز شاهد حضور در دانشگاه جامع دامغان هستیم.

وی بابیان اینکه در فراکسیون ولایی مجلس به وزیر علوم به عنوان فردی با برنامه رای مثبت داده شد، اضافه کرد: دامغان هم‌اکنون پنج مرکز آموزش عالی دولتی و غیر دولتی با ۱۷ هزار دانشجو در حال فعالیت دارد و به برکت انقلاب دانشگاه جامع دامغان روز به روز در حال توسعه است.