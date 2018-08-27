محمد سبزه زاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: آسمان استان تا ۲۴ ساعت آینده صاف تا کمی ابری همراه با وزش باد و توأم با غبار محلی خواهد بود.

وی با بیان اینکه کاهش رطوبت تا روز چهارشنبه صبح پیش بینی می شود، افزود: ماهشهر با رطوبت ۸۹ درصد، هندیجان با ۸۷ و اهواز با ۷۸ درصد بیشترین میزان رطوبت در خوزستان را داشته اند.

سبزه زاری بیان کرد: طی ۲۴ ساعت گذشته شهر شوش با دمای هوای ۴۸ درجه سانتیگراد و شهر ایذه با دمای هوای ۲۳ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و خنک ترین نقاط استان گزارش شده اند.

وی گفت: طی همین مدت اهواز حداقل دمای ۳۰ درجه سانتیگراد داشته و دمای هوا حداکثر به ۴۸ درجه سانتیگراد رسید.