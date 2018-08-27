نباید سرمایه اعتماد مردمی را از دست بدهیم

به گزارش خبرنگار مهر، هدایت الله جمالی پور ظهر دوشنبه در شورای اداری شهرستان ری طی سخنانی گفت: مردم پایه و اساس حفظ دولت، حفظ حکومت و نظام است، لذا باید در مسیری گام برداریم، که اعتماد مردم را جلب کنیم، کسانی که امروز تمام عزم خود را برای سلب اعتماد مردم به کار گرفته اند و برای نابود کردن مردم قدم بر می دارند، در زمین دشمن بازی می کنند.

وی تخریب دولت و نظام را مسیری دانست، که دشمن ترسیم کرده است و افزود: این تخریب فرصت های بسیاری را از نظام گرفت و بزرگان کشور را نیز مورد تعرض قرار داد، امام(ره) همواره نسبت به این خطر تذکر می داد، اگر توجه نداشته باشیم، دشمن به نظام اسلامی ضربه خواهد زد، قدم، قلم و زبان ما باید در مسیر انصاف باشد، که اگر این طور نباشد، به کشور ضربه خواهد زد.

فرماندار ویژه ری ۸ سال دفاع مقدس را تجربه ای برای دشمنان نظام دانست و گفت: دشمنان به خوبی می دانند، از طریق نظامی نمی توانند، به کشور ما آسیب بزند و به جنگ نرم رو آورده است و امروز برخی قدم ها و قلم ها در مسیر یاری رسانی به دشمن به کار گرفته می شود.

معاون استاندار تهران گفت: تمام شهدا و بزرگان انقلاب در سال های گذشته برای ایجاد امید و سرافرازی نظام اسلامی تلاش کردند، باید مردم را امیدوار کرد، اگر در مسیر ایجاد بدبینی مردم حرکت کنیم، بدانیم که در حال کمک رسانی به دشمن هستیم، باید در راستای انسجام و وحدت ملی گام برداریم.