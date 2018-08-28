سایه بازار ارز بر نوسازی ناوگان اتوبوسرانی بین شهری

محمود غلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره اثرگذاری نوسانات ارزی بر نوسازی ناوگان حمل و نقل جاده ای مسافری و اتوبوس ها گفت: با شرایطی که برای نرخ ارز و چند نرخی شدن آن پیش آمده موضوع نوسازی ناوگان مسافری جاده ای برای تولید کنندگان داخلی با ابهام روبرو شده است.

وی ادامه داد: بر اساس اعلام بانک مرکزی تولید کننده برای ترخیص مواد اولیه تولید اتوبوس بین شهری باید مابه تفاوت ارز دولتی و آزاد را پرداخت کند. به این صورت که قطعات اتوبوس که با قیمت قبلی ارز وارد و استفاده شده است هم مشمول این بخشنامه شده و تولید کننده باید مابه التفاوت آن بر اساس نرخ سامانه سنا پرداخت کند، در حالی که طبق بخشنامه ها همواره نظر به آینده داشته و عطف به ماسبق نمی شود.

کارشناس نوسازی ناوگان جاده ای یادآور شد: بسیاری از تولید کنندگان داخلی خودروهای عمومی در پی این بخشنامه بانک مرکزی امکان تولید را نداشته و در صورت داشتن بازار مجبورند کالای خود را با قیمت بالایی به فروش برسانند.

وی با بیان اینکه قرار است کالاهایی که پیش از ۱۵ مرداد وارد شده با قیمت قبلی از گمرک ترخیص شود گفت: هنوز این موضوع به تصویب نرسیده و به گمرکات و بانکها ابلاغ نشده است. بانکها همچنان از تولید کنندگان، پرداخت مابه التفاوت ارزدولتی و آزاد را مطالبه می کنند.

اکبری با تاکید بر اینکه رقم مورد نظر بانک مرکزی برای پرداخت این مابه التفاوت بسیار بالاست، خاطرنشان کرد:این اقدام به تعطیلی کارخانه های کوچک و بزرگ تولید کننده خودروهای جمعی جاده ای منجر خواهد شد.

وی ادامه داد: اتوبوس یک وسیله حمل و نقل همگانی است که عمدتا از سوی اقشار کم درآمد مورد استفاده قرار می گیرد. اگر قرار باشد تولید کنندگان مواد اولیه تولید این وسیله را با قیمت ارز آزاد تهیه کنند مجبور خواهند بود این رقم را در قیمت تمام شده کالا لحاظ کرده که در نتیجه یا خرید آن برای رانندگان اتوبوس اقتصادی نیست و یا رانندگان مجبورند کرایه جابجایی مسافر را افزایش دهند که با کاهش استقبال مردم از حمل و نقل عمومی جاده ای مواجه خواهد شد.

کارشناس صنعت حمل و نقل با بیان اینکه در حال حاضر قیمت هر دستگاه اتوبوس بین شهری بین ۷۰۰ تا ۸۵۰ میلیون تومان است، اظهار داشت: اگر بخشنامه بانک مرکزی مبنی بر محاسبه ارز واردات مواد اولیه تولید اتوبوس به نرخ آزاد اجرا شود قیمت هر دستگاه اتوبوس به حدود یک ونیم میلیارد تومان افزایش می یابد. در نتیجه کرایه جابجایی مسافر هم دو برابر خواهد شد.

وی تصریح کرد: این اتفاق باعث خواهد شد تا استفاده از حمل و نقل عمومی کم شده و مردم به استفاده از خودرو شخصی روی بیاورند که نتیجه نهایی آن هم افزایش تلفات جاده ای، سوانح رانندگی، آلایندگی محیط زیست، مصرف بیشتر سوخت و ... خواهد بود.

به گفته اکبری گران شدن اتوبوس نوساز، گرانی اتوبوس های قدیمی را هم در پی خواهد داشت که این اتفاق با تلاش دولت برای نوسازی ناوگان جاده ای در تضاد است.