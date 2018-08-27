واکنش لندن به جنایت علیه مسلمانان در میانمار

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه دولت انگلیس، «مارک فیلد» معاون وزیر خارجه انگلیس در امور آسیا و اقیانوسیه پس از گذشت دو روز از سالگرد فاجعه انسانی علیه مسلمانان روهینگیا در ایالت راخین واقع در شمال غربی میانمار با صدور بیانیه ای دیرهنگام اعلام کرد: نقض وحشتناک حقوق بشر در میانمار بخشودنی نیست و باید مسببین آن مجازات شوند.

معاون وزیر خارجه انگلیس در این بیانیه می افزاید: ما کار هیأت حقیقت‌ یاب را تحسین کرده و منتظر دیدن گزارش کامل آن هستیم. بر این باوریم که عمق این گزارش گواهی بر لزوم توجه شورای حقوق بشر و شورای امنیت سازمان ملل خواهد بود.

این درحالیست که سازمان ملل متحد اخیراً فرمانده ارتش میانمار را به نسل کشی متهم کرد.

کمیته تحقیق سازمان ملل از شورای امنیت خواسته عوامل کشتار مسلمانان در میانمار را هدف تحریم قرار داده و صادرات سلاح به این میانمار را ممنوع کند.

سازمان ملل اعلام کرده که فرماندهان ارتش میانمار باید به اتهام کشتار و تجاوز جمعی مسلمانان روهینگیا محاکمه شوند.

تحقیقات سازمان ملل نشان می‌دهد ارتش میانمار «به قصد نسل کشی» زنان مسلمان روهینگیا را مورد تجاوز قرار داده و کشته است.

سازمان ملل اعلام کرد فرمانده کل ارتش میانمار به همراه ۵ ژنرال وی «به قصد نسل‌کشیِ» مسلمانان روهینگیا مرتکب قتل و تجاوز گروهی در این کشور شده‌اند.

در گزارش امروز سازمان ملل متحد، بازرسان این سازمان خواستار محاکمه این افراد برای برنامه‌ریزی «شدیدترین جنایت علیه بشریت تحت لوای قانون» شدند.

کارشناسان سازمان ملل می‌گویند دولت میانمار به رهبری آنگ سان سوچی سبب انتشار سخنان نفرت‌پراکن و از میان رفتن اسناد این جنایات شده و نتوانسته از اقلیت‌ها در برابر جنگ و جنایت علیه بشریت محافظت کند.

در آگوست سال گذشته ارتش میانمار به بهانه مقابله با گروه های افراطی حملات هدفمند خود را علیه اقلیت روهینگیا آغاز کرد که این حملات موجب کشته شدن بیش از ۶۰ هزار مسلمان روهینگیایی و مهاجرت صدها هزار نفر از آنها به بنگلادش شد.

در همین رابطه چندی قبل «آنتونیو گوترش» دبیرکل سازمان ملل متحد در حاشیه نشست سران کشورهای «آ سه آن» در فیلیپین، طی دیدار با «آنگ سان سوچی» رئیس حزب حاکم میانمار خواستار بازگشت اقلیت مسلمان روهینگیا به کشورشان شد.