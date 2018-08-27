به گزارش خبرنگار مهر، فردین عسگر زاده ظهر دوشنبه در شورای اداری کوهدشت با حضور وزیر دادگستری و استاندار لرستان با بیان اینکه در سفر رئیس قوه قضاییه موضوع ساخت زندان در شهرستان کوهدشت مصوب شد، اظهار داشت: با توجه به جمعیت کیفری شناور در شهرستان ضرورت دارد که این امر تحقق پیدا کند.

وی از تامین زمین برای ساخت زندان در شهرستان کوهدشت خبر داد و گفت: همچنین یکی دیگر مصوبات سفر رئیس قوه قضائیه احداث ساختمان دادسرای عمومی و انقلاب است که عملیاتی نشده است.

رئیس دادگستری کوهدشت گفت: شهرستان کوهدشت اداره پزشکی قانونی و تعزیرات حکومتی ندارد که باید اقدامات لازم در این رابطه صورت گیرد.

عسگرزاده با تاکید بر اینکه کوهدشت یکی از شهرستان های امن استان است، گفت: خوشبختانه هیچ گونه جرائم خشن و سازمان یافته ای در شهرستان نداشته ایم.

وی بیان داشت: منازعات، تصادفات، جرائم مربوط به مواد مخدر و ... از جمله جرائم موجود در شهرستان است.

رئیس دادگستری کوهدشت تاکید کرد: امیدواریم مشکلات ذکر شده از سوی وزیر دادگستری پیگیری و رفع شوند.