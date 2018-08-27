به گزارش خبرنگار مهر، ظهر امروز دوشنبه در چهارمین روز از هفته دولت خانه کشتی «شهدای دانش آموز» بروجرد با حضور فرماندار ویژه بروجرد، مدیر کل آموزش و پرورش لرستان و مسئولان شهرستانی در بروجرد افتتاح شد.

شهاب روزبهانی مدیر آموزش و پرورش بروجرد در این مراسم، اظهار داشت: این سالن از سالن های نیمه فعال بود که در منطقه شرق بروجرد واقع شده است و به واسطه قهرمانی دو دانش آموز این منطقه و کسب مدال طلا و برنز تصمیم گرفتیم خانه کشتی راه اندازی کنیم.

وی افزود: راه اندازی سالن های ورزشی در پیشگیری از آسیب های اجتماعی که بیشتر مناطق آسیب پذیر را مورد هجمه قرار می دهد، تاثیر گذار است.

مدیر آموزش و پرورش بروجرد تصریح کرد: عملیات مرمت این سالن از اردیبهشت ماه امسال شروع شد و مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال هزینه در بر داشته است.

روزبهانی ادامه داد: این هزینه شامل خرید تجهیزات، ساخت سکوی سالن، بهسازی و ترمیم سالن و... و. خانه کشتی شهدای دانش آموز بروجرد است.