۵ شهریور ۱۳۹۷، ۱۷:۱۹

با حضور مسئولان؛

خانه کشتی «شهدای دانش‌آموز» بروجرد افتتاح شد

بروجرد- در چهارمین روز از هفته دولت، خانه کشتی «شهدای دانش‌آموز» بروجرد افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر امروز دوشنبه در چهارمین روز از هفته دولت خانه کشتی «شهدای دانش آموز» بروجرد با حضور فرماندار ویژه بروجرد، مدیر کل آموزش و پرورش لرستان و مسئولان شهرستانی در بروجرد افتتاح شد.

شهاب روزبهانی مدیر آموزش و پرورش بروجرد در این مراسم، اظهار داشت: این سالن از سالن های نیمه فعال بود که در منطقه شرق بروجرد واقع شده است و به واسطه قهرمانی دو دانش آموز این منطقه و کسب مدال طلا و برنز تصمیم گرفتیم خانه کشتی راه اندازی کنیم.

وی افزود: راه اندازی سالن های ورزشی در پیشگیری از آسیب های اجتماعی که بیشتر مناطق آسیب پذیر را مورد هجمه قرار می دهد، تاثیر گذار است.

مدیر آموزش و پرورش بروجرد تصریح کرد: عملیات مرمت این سالن از اردیبهشت ماه امسال شروع شد و مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال هزینه در بر داشته است.

روزبهانی ادامه داد: این هزینه شامل خرید تجهیزات،  ساخت سکوی سالن، بهسازی و ترمیم سالن و... و. خانه کشتی شهدای دانش آموز بروجرد است.

