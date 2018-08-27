پسکوف: روابط روسیه و تاجیکستان بسیار مهم و عمیق است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، «دیمیتری پسکوف» سخنگوی ریاست جمهوری روسیه اظهار داشت که روابط روسیه و تاجیکستان بسیار غنی است و روسیه فعالانه در اقتصاد تاجیکستان حضور دارد.

پسکوف گفت: شما می دانید روابط روسیه و تاجیکستان بسیار ارزشمند است و بسیاری از پروژه های مشترک وجود دارد. روسیه به طور فعال در اقتصاد تاجیکستان حضور دارد.

وی افزود: همکاری دو کشور در زمینه امنیتی و حفاظت از مرزها نیز وجود دارد و این همکاری برای ما اهمیت زیادی دارد.

پسکوف در واکنش به کشته شدن دو نفر در مرز افغانستان و تاجیکستان نیز گفت که این مسئله به کرملین ارتباطی ندارد و باید در وزارت امور خارجه و وزارت دفاع بررسی شود.

گفتنی است که روز گذشته دو نفر در اثر حمله گروهی مسلح در مرز افغانستان و تاجیکستان کشته شده اند.