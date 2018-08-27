به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان‌شرقی، داوود بهبودی امروز در جلسه شورای راهبری توسعه استان که با حضور استاندار تشکیل شد، اظهار کرد: بر اساس بخشنامه هیات دولت مبنی بر استقرار میز خدمت از اول تیر، بعد از ابلاغ دستورالعمل، نمایندگان دستگاه‌ها مشخص شد و دو همایش توجیهی- آموزشی برگزار شد.

وی افزود: ما همچنین بازرسی میدانی از میز خدمت را در ۴۵ دستگاه اجرایی انجام دادیم و در حال حاضر میز خدمت در ۵۵ دستگاه اجرایی استان مستقر است.

بهبودی به چالش‌های موجود بر سر راه استقرار میز خدمت نیز اشاره و مواردی مثل عدم دریافت فهرست خدمات شناسه‌دار توسط تعدادی از دستگاه‌ها، ضعف در حذف واقعی مراجعه حضوری، ضعف در نصب نرم‌افزار میز خدمت در بسیاری از دستگاه‌ها و قطعی مکرر سامانه‌ها و بسترهای ارتباطی را از جمله این چالش‌ها عنوان کرد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان‌شرقی بر لزوم ایجاد هماهنگی‌های لازم برای اخذ استعلامات بین‌دستگاهی بدون حضور ارباب رجوع، تهیه نرم‌افزارهای مدیریت درون‌سازمانی میز خدمت، برگزاری دوره‌های آموزشی کارگاهی و عملیاتی و اطلاع‌رسانی خدمات در میز خدمت توسط رسانه‌ها تاکید کرد.

وی همچنین به ارائه گزارشاتی در ارتباط با اصلاح فرایندهای خدمات سازمانی (خدمات رو به مردم) دستگاه‌های اجرایی، تمرکززدایی وظایف دستگاه‌های اجرایی به شهرستان، بروزرسانی وب‌سایت دستگاه‌های اجرایی و برگزاری جلسات کارگروه توسعه مدیریت پرداخت.