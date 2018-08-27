وحدت و همدلی مهمترین پیام واقعه غدیر است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عباسعلی مغیثی ظهر دوشنبه در جمع روحانیون و فعالان فرهنگی و مذهبی نهاوند گفت: انسانها برای اینکه زندگی بهتری داشته باشند و بتوانند عدالت را بیشتر احساس کنند نیاز به اجرای پیام غدیر دارند لذا معنای غدیر مختص جهان اسلام نیست بلکه همه بشریت می توانند از آن بهره مند شوند کمااینکه وحدت و همدلی مهمترین پیام غدیر در ادوار تاریخ اسلام است

وی با بیان اینکه غدیر در رفع مشکلات مسلمانان نقش ارزشمندی دارد؛ گفت: اگر امت اسلامی با پیام غدیر آشنا شوند و آن را در زندگی خود به کار گیرند، با افزایش اقتدار چالش های پیش روی آنان برداشته می‌شود.

وی افزود: آنچه که امروز جهان اسلام از آن لطمه خورده تفرقه و جدایی است و بر همین اساس توجه کردن به پیام غدیر می تواند جهان اسلام را به وحدت و همدلی رسانده و دشمنان را وادار به عقب نشینی کند.

حجت‌الاسلام مغیثی بابیان اینکه دشمنان اسلام می خواهند مسلمانان را به جان یکدیگر بیندازند تا از این طریق توان آنها ضعیف شود؛ به شاخصهای انقلابی ماندن از دیدگاه مقام رهبری اشاره کرد و گفت: مقام معظم رهبری ۵ شاخص عمده را برای انقلابی ماندن مطرح کردند که باید به این شاخص ها پایبند بمانیم تا بتوانیم هم در برابر آمریکا ایستادگی کنیم و هم کشور را به استقلال واقعی برسانیم.

وی بر ضرورت تجهیز شدن در برابر دشمنان تاکید کرد و گفت: تا زمانی که دشمنان ما را تهدید می‌کنند باید خود را تقویت کنیم تا آنها جرات فکر کردن به حمله و یا هر اقدامی علیه ما را نداشته باشند.