تدوین ۵ بسته جبرانی دولت برای حمایت از معیشت مردم

به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر نوبخت امروز دوشنبه در آیین تکریم و معارفه رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمانشاه اظهار داشت: درجلسه روز گذشته پیشنهادی به درخواست استان کرمانشاه به تصویب هیئت دولت رسید که طی آن حدود ۲۵۱ میلیارد تومان کمک بلاعوض و همچنین ۴۰۰ میلیارد تومان تسهیلات ۴ درصد برای مناطق زلزله زده اختصاص یافته است که به زودی اعلام می شود.

وی افزود: بر همین مبنا با موافقت رئیس جمهور مقرر شد به هریک از خانوارهای آسیب دیده پنج میلیون تومان کمک بلاعوض داده شود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه خاطر نشان کرد: امیدواریم به دنبال این مجموعه فعالیتهایی که در استان صورت می گیرد و تکمیل اقداماتی که از سوی دولت انجام می شود شاهد آن باشیم که مردم زلزله زده به زودی در خانه های خود اسکان یابند.

وی افزود: با توجه به وضعیت اقتصادی پنج بسته جبرانی برای مردم را آماده کردیم که به زودی اطلاع رسانی خواهد شد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه تصریح کرد: ۲بسته معیشتی برای همه اقشار مردم، یک بسته معیشتی خاص برای ۵ دهک جامعه، بسته حمایتی برای تولید کنندگان و یک بسته حمایتی برای پیمانکاران و کارکنان دولت تهیه و تدوین شده است.

وی از وضعیت اقتصادی کشور به عنوان شوک یاد کرد وگفت: اقتصاد باید به گونه ای مقاوم سازی شود که اگر ضربه و هجومی بر آن وارد شود نتواند بر آن تاثیر گذارد و همچنان مقاوم بماند و باید خود را با این صفت آراسته کند.

نوبخت تصریح کرد: سیاسیت اقتصاد مقاومتی برای مقاوم کردن اقتصاد از سوی عالی ترین مقام رسمی جمهوری اسلامی ابلاغ شد اما علی رغم تلاش هایی که برای مقاوم کردن اقتصاد صورت گرفت هنوز اقتصاد ما مقاومتی نشده است.

وی بیان کرد: با توجه به اینکه شاهد رشد ۴ درصدی در اقتصاد بودیم و کارشناسان صندوق توسعه از ثبات اقتصادی ایران صحبت می کردند و حتی به تورم یک رقمی دست یافتیم بدخواهان نگذاشتند و این تحریم را به ما تحمیل کردند.

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: اقتصاد ما شرایطی را نداشت که در برابر این تحریم مقاوم باقی بماند و این یک واقعیت تلخ است ای کاش می توانستیم طی این ۴ سال اقتصاد را از رکود خارج می کردیم.

وی عنوان کرد: در کوتاه مدت عده‌ای تلاش کردن خدمت دولت را در مناطق زلزله‌زده کم‌اهیمت جلوه دهند اما باید بدانید اکثر کانکس های مناطق زلزله زده بجز تعداد کمی که از طرف مردم بوده همه کمک دولت بوده است.