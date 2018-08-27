دوره آموزشی خبرنگاری حرفه ای در گلستان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، عادله کشمیری عصر دوشنبه در جمع اصحاب رسانه اظهار کرد: حدود ۵۰ ماموریت بر عهده اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی نهاده شده است.

وی با اشاره به این که در دو ماه گذشته ۱۵ جلسه با اصحاب رسانه و مدیران مسئول نشریات برگزار شده است، گفت: از زمانی که مسئولیت مدیرکلی بر عهده بنده نهاده شده، دو نشست خبری و چهار دوره آموزشی با هزینه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و همکاری خانه مطبوعات استان گلستان برگزار کرده ایم.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان با بیان این که در هر دوره آموزشی ۳۰ نفر حضور داشته اند، افزود: مجوز برگزاری دوره آموزشی خبرنگاری حرفه ای تا پایان سال در گلستان را دریافت کرده ایم.

وی ادامه داد: تاکنون رتبه بندی خبرنگاران استان به پایان رسیده و به زودی رتبه بندی مابقی اصحاب رسانه گلستان آغاز می شود.

کشمیری با اشاره به این که اعلام وصول نشریات استان پس از ۱۰ سال دو برابر شده و از ۶ هزار عدد به ۱۲ هزار عدد رسید، تصریح کرد: در ماه گذشته جلسه مشترکی با اعضای خانه مطبوعات، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مدیرکل تامین اجتماعی گلستان برای حل مشکل بیمه خبرنگاران برگزار شد.

وی خاطرنشان کرد: در این جلسه اعضای خانه مطبوعات که غالب آن ها مدیران مسئول بودند تمایلی به حل مشکل بیمه خبرنگاران نداشتند اما در عین حال حل موضوع بیمه خبرنگاران را مصوب کردیم و تصمیم گیری برای جزییات و راهکارهای حل آن به جلسه بعدی موکول شد.