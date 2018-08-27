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۵ شهریور ۱۳۹۷، ۱۸:۲۰

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان:

دوره آموزشی خبرنگاری حرفه ای در گلستان برگزار می شود

دوره آموزشی خبرنگاری حرفه ای در گلستان برگزار می شود

گرگان-  مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان با بیان این که از ابتدای سال چهار دوره آموزش خبرنگاری در گلستان برگزار شده است از دریافت مجوز برای برگزاری دوره خبرنگاری حرفه ای در استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، عادله کشمیری عصر دوشنبه در جمع اصحاب رسانه اظهار کرد: حدود ۵۰ ماموریت بر عهده اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی نهاده شده است.

وی با اشاره به این که در دو ماه گذشته ۱۵ جلسه با اصحاب رسانه و مدیران مسئول نشریات برگزار شده است، گفت: از زمانی که مسئولیت مدیرکلی بر عهده بنده نهاده شده، دو نشست خبری و چهار دوره آموزشی با هزینه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و همکاری خانه مطبوعات استان گلستان برگزار کرده ایم.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان با بیان این که در هر دوره آموزشی ۳۰ نفر حضور داشته اند، افزود: مجوز برگزاری دوره آموزشی خبرنگاری حرفه ای تا پایان سال در گلستان را دریافت کرده ایم.

وی ادامه داد: تاکنون رتبه بندی خبرنگاران استان به پایان رسیده و به زودی رتبه بندی مابقی اصحاب رسانه گلستان آغاز می شود.

کشمیری با اشاره به این که اعلام وصول نشریات استان پس از ۱۰ سال دو برابر شده و از ۶ هزار عدد به ۱۲ هزار عدد رسید، تصریح کرد: در ماه گذشته جلسه مشترکی با اعضای خانه مطبوعات، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مدیرکل تامین اجتماعی گلستان برای حل مشکل بیمه خبرنگاران برگزار شد.

وی خاطرنشان کرد: در این جلسه اعضای خانه مطبوعات که غالب آن ها مدیران مسئول بودند تمایلی به حل مشکل بیمه خبرنگاران نداشتند اما در عین حال حل موضوع بیمه خبرنگاران را مصوب کردیم و تصمیم گیری برای جزییات و راهکارهای حل آن به جلسه بعدی موکول شد.

کد مطلب 4386753

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