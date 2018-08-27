سد سازی بر اساس ظرفیت مناطق و رعایت مسائل زیست محیطی است

رضا اردکانیان در حاشیه سفر به استان قزوین برای افتتاح بزرگترین نیروگاه بادی کشور در روستای سیاهپوش طارم سفلی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر که ایا سدسازی های غیر ضروری و غیر کارشناسی متوقف خواهد شد یا نه گفت: سد سازی یک دورانی دارد که باید در آن زمان طرح ها مطالعه و اجرا شود و بعد از آن تمرکز روی کیفیت بهره برداری و بهره وری از آب باشد.

وی افزود: سدهایی داریم که توجیه دارد اما تاکید بیشتر ما روی بهره وری از آب است تا هم جوابگوی تامین غذای مردم باشیم و هم کیفی تولید کنیم هر چند مهمترین دغدغه و اولویت ما تامین آب شرب پایدار و با کیفیت برای مردم است.

وزیر نیرو تصریح کرد: در حال حاضر تعداد زیادی سد در کشور دست ساخت است اما تاکید ما روی کیفیت بهره برداری و بهره وری آب است.



اردکانیان یادآورشئد: هر جا ظرفیت باشد با رعایت مسائل زیست محیطی سد را می سازیم واگر مشکلی داشته باشد صلاح کشور در نظر گرفته می شود و از اجرا خودداری می کنیم.

بزرگترین نیروگاه بادی در قزوین افتتاح شد

اردکانیان در خصوص افتتاح طرح های نیروگاهی در کشور در هفته دولت اظهارداشت: در هفته دولت ۱۱ نیروگاه تجدید پذیر به بهره برداری خواهد رسید که ۵ نیروگاه در استان فارس، دو نیروگاه خورشیدی در تهران و نیروگاههای خورشیدی دیگری هم در یزد و سیستان و بلوچستان و قم داریم که قزوین بزرگترین طرح را دارد.

وی بیان کرد: ظرفیت تاسیس نیروگاههای تجدید پذیر در کشور بیش از ۳۰ هزار مگاوات است که در حال حاضر ۶۴۰ مگاوات تجدید پذیر در دست بهره برداری و ۴۵۰ مگاوات هم در دست ساخت است.

اردکانیان تصریح کرد: تا پایان دولت دوازدهم ظرفیت نیروگههای تجدید پذیر را به ۴ هزار مگاوات خواهیم رساند.

وی بیان کرد: خوشبختانه بخش خصوصی سرمایه گذاری خوبی در این زمینه کرده است و با این کار ضمن صرفه جویی قابل توجه در سوخت و مصرف آب با توجه به پاک بودن این صنعت شاهد کاهش قابل ملاحضه آلاینده ها خواهیم بود.