سد نهب طرحی ملی و کارشناسی با مطالعات آبخیزداری است

به گزارش خبرنگار مهر، حمید پویا در حاشیه افتتاح بزرگترین نیروگاه بادی کشور در منطقه سیاهپوش طارم سفلی در گفتگو با خبرنگار مهر به برخی انتقادها در خصوص احداث سد نهب در تاکستان پاسخ داد.

حمید پویا گفت: سد نهب با ظرفیت ۱۲۰ میلیون مترمکعب به عنوان بزرگترین سد استان است که با طول تاج ۲۱۵۷ متر در ردیف طرح های ملی است که همه مطالعاتش با دقت انجام شده و یک تیم کارشناسی آن را تایید کرده اند.

وی بیان کرد: پروژه های ملی هم مشاوره و هم مطالعه کامل دارد و این سد هم به تصویب وزارت نیرو رسیده و در حال حاضر بیش از ۸۹ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان قزوین یادآورشد: اگر اعتبارات مناسبی داشته باشیم امسال می توانیم این سد را آبگیری کنیم.

پویا در خصوص نداشتن مطالعه آبخیزداری یادآورشد: برخی که در مورد مسائل آبخیزداری سد نهب انتقاد می کنند باید اعلام شود که ما با ادارات منابع طبیع، آبخیزداری و محیط زیست هماهنگ هستیم.

وی افزود: البته وظیفه ما نیست که امور منابع طبیعی و آبخیزداری و محیط زیست را پیگیری کنیم اما مطالعات آن را انجام می دهیم و مطالعات آبریز، امور ژئو فیزیک، زمین شناسی و محیط زیست و سایر همه کارها انجام می شود که با کمترین مشکل عملیاتی شود.

پویا اظهارداشت: سد نهب بر اساس نیاز منطقه ساخته می شود و امور مربوط به حوزه آبخیزداری سد نهب در حال اجراست و تمام این حوزه تا نزدیک سد با کمک ما انجام می شود و مطالعات آن مصوب است.

سد نهب سیلاب های فصلی را مهار و آب کشاورزی اراضی را تامین می کند

پویا تصریح کرد: سد نهب یک سد تنظیمی است که هم جلوی سیلاب های مخرب را می گیرد و هم آبخوان را تنظیم می کند و هم برای بهبود آبیاری اراضی کشاورزی محدوده سد مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

وی اظهارداشت: ۳۷ هزار هکتار اراضی پایین دست سد با این آب سیراب خواهد شد و ۲۵ میلیون مترمکعب آب محیط زیستی دارد که مهار سیلابهای مخرب را تضمین می کند.

پویا گفت: سد نهب بیش از ۲۶۰ میلیارد تومان هزینه ساخت دارد که تاکنون ۱۲۰ میلیارد تومان برای آن هزینه شده و بدهی زیادی هم به پیمانکار داریم.

وی در خصوص طرح انتقال آب از سد طالقان هم اظهارداشت: طرح انتقال آب از سد طالقان آغاز شده و تصفیه خانه به صورت BOT است توسط بخش خصوصی در حال اجراست که کارگاه آن تجهیز شده و خانه های سازمانی در حال احداث است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان قزوین اظهارداشت: خط انتقال آب از سد طالقان توسط یک گروه کارشناسی با ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار در حال اجراست که این کار شروع شده و در حال حاضر ۵ درصد پیشرفت دارد که ۴۸ کیلومتر آن دکوپاژ شده و ۱۳۰ هزار مترمکعب سنگ برداری آن به پایان رسیده است.

پیگیر دریافت سهم آب از شاهرود هستیم

وی در خصوص حل مشکل روستاهای طارم سفلی و دریافت سهم آب در آب شاهرود اظهارداشت: ۲۵ میلیون مترمکعب برای آب شاهرود پیگیر هستیم تا اختصاص یابد البته این فرصت در گذشته به نوعی از دست رفته اما یک جلسه با حضور معاون وزیر نیرو داشتیم و در این شرایط تخصیص آب به استانهای گیلان و زنجان متوقف شده اما با اقدامات انجام شده و طرح مشکلات مردم منطقه و کشاورزان موضوع درخواست ما در دست بررسی است تا آنچه سهم قدیمی مردم منطقه است داده شود.