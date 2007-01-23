اعتصابات مردمی تا استعفای دولت سنیوره و تشکیل دولت وحدت ملی ادامه می یابد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه خبری العالم، "عصام ابوجمره" گفت : ما به این اعتراضات مسالمت آمیز مردمی ادامه خواهیم داد تا شاید دولت کنونی درک کند که باید استعفا کند یا حداقل به خواسته مخالفان پاسخ مثبت دهد.



وی دراین باره گفت : متاسفانه جناح حاکم با گذشت 50 روز ازاعتراضات مردمی در میادین شهر بیروت به مطالبات آنها بی توجهی می کند و در پشت حصار امنیتی اطراف کاخ نخست وزیری پنهان شده است.



ابوجمره افزود : برای تشکیل دولت وحدت ملی در لبنان و ایجاد توازن پارلمانی و نظارت مشترک بر بودجه وهزینه های جاری کشوردولت کنونی باید استعفا کند.



این مسئول برجسته جریان آزاد ملی لبنان با انتقاد از برگزاری اجلاس اقتصادی موسوم به "پاریس3" افزود: سرنوشت اجلاس پاریس 3 یا 4 همانند سرنوشت اجلاس پاریس 1 و2 خواهد بود و کمکهای آن به جیب یک گروه یا طیف خاصی خواهد رفت که این مسئله غیر قابل قبول است.



وی برلزوم روشن شدن میزان کمک های داده شده به لبنان برای کمک به قربانیان تجاوز اخیراسرائیل وبازسازی ویرانی های ناشی از آن تاکید کرد.



ابوجمره همچنین از دولت لبنان خواست برای حل و فصل مسالمت آمیز و دموکراتیک بحران سیاسی لبنان به قانون اساسی رجوع کند و دولت وحدت ملی را تشکیل دهد وانتخابات زودهنگام پارلمانی رابرگزار کند.