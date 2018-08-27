۸ پروژه در شهرستان دره شهر افتتاح و کلنگ زنی شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر شفیع زاده فرماندار دره شهر روز دوشنبه در آیین افتتاح و بهره برداری از طرح های شهرستان گفت: هشت طرح و پروژه در این شهرستان کلنگ زنی و افتتاح شده است.

وی تصریح کرد: این طرحها شامل افتتاح و کلنگ زنی ۳ طرح توسعه شبکه آبرسانی تحت فشار، افتتاح دو مرکز جامع سلامت، افتتاح خانه های بومگردی، افتتاح مسکن مددجویان بهزیستی و کمیته امداد است.

شفیع زاده افزود: در هفته دولت در مجموع ۳۳ طرح با اعتبار ۲۲ میلیارد تومان در این شهرستان کلنگ زنی و افتتاح می شود.

وی اضافه کرد: پروژه های هفته دولت در شهرستان دره شهر زمینه اشتغال ۱۴۴ نفر را فراهم می کند.