  1. استانها
  2. ایلام
۵ شهریور ۱۳۹۷، ۱۸:۲۹

۸ پروژه در شهرستان دره شهر افتتاح و کلنگ زنی شد

۸ پروژه در شهرستان دره شهر افتتاح و کلنگ زنی شد

ایلام-با حضور مسئولان، هشت پروژه در شهرستان دره شهر افتتاح و کلنگ زنی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر شفیع زاده فرماندار دره شهر روز دوشنبه در آیین افتتاح و بهره برداری از طرح های شهرستان گفت:  هشت طرح و پروژه در این شهرستان کلنگ زنی و افتتاح شده است.

وی تصریح کرد: این طرحها شامل افتتاح و کلنگ زنی ۳ طرح توسعه شبکه آبرسانی تحت فشار، افتتاح دو مرکز جامع سلامت، افتتاح خانه های بومگردی، افتتاح مسکن مددجویان بهزیستی و کمیته امداد است.

شفیع زاده افزود: در هفته دولت در مجموع ۳۳ طرح با اعتبار ۲۲ میلیارد تومان در این شهرستان کلنگ زنی و افتتاح می شود.

وی اضافه کرد: پروژه های هفته دولت در شهرستان دره شهر زمینه اشتغال ۱۴۴ نفر را فراهم می کند.

کد خبر 4386804

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها