به گزارش خبرنگار مهر، علی یاور عزیزپور ظهر امروز دوشنبه در جریان بازدید از پروژه های دهکده المپیک لرستان با اشاره به اینکه دهکده المپیک لرستان مجموعه بزرگی است که شامل ۲۶ پروژه عمرانی است، اظهار داشت: مطالعات اولیه این مجموعه دقیق نبوده و برخی از پروژه ها در مکان مناسب خود جانمایی نشده است.

وی با بیان اینکه بهره برداری کامل از این مجموعه ممکن است چندین سال طول بکشد اما ظرفیت و فرصت ویژه ای برای لرستان است، تصریح کرد: در مجموع عملیات اجرایی در ۳ پروژه دهکده المپیک در جریان بوده که شامل مجموعه سرپوشیده دوومیدانی، استادیوم ۱۵ هزار نفری و خانه ژیمناستیک است.

مدیرکل ورزش و جوانان لرستان با اشاره به اینکه بر اساس اعلام مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی، مجموعه دوومیدانی تا دو ماه آینده آماده می شود، ادامه داد: مجموعه استادیوم فوتبال ۱۵ هزار نفری نیز بیش از ۸۵ درصد پیشرفت دارد.

عزیزپور با بیان اینکه بر اساس اعلام پیمانکار این پروژه نیز تا پایان سال ۹۷ آماده می شود، تصریح کرد: ساخت خانه ژیمناستیک نیز از سوی اداره کل راه و شهرسازی لرستان در دستور کار است.

وی یادآور شد: این پروژه ممکن است در سال های ۹۷ و ۹۸ افتتاح نشود اما مجموعه بزرگی است که با افتتاح آن ظرفیت ویژه ای در لرستان فراهم می شود.

مدیرکل ورزش و جوانان لرستان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه بالغ بر ۵۰ پروژه ورزشی در لرستان در دست اجرا است، گفت: پیش بینی می شود تا پایان امسال، ۱۴ تا ۱۵ مورد از این پروژه ها به بهره برداری برسد.