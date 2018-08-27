به گزارش خبرنگار اعزامی مهر از اندونزی، کمیته برگزاری بازی های آسیایی اندونزی اعضای تیم ها و ورزشکاران را از آوردن هرگونه مشروبات الکلی به داخل دهکده ورزشکاران در جاکارتا و پالمبانگ منع کرد.

«هری وارگا» نایب رئیس کمیته بازی های آسیایی در این خصوص گفت: مشروبات الکلی از کسانی که قصد دارند آنرا از بیرون به داخل دهکده ورزشکاران ببرند، گرفته می شود. ما بطری ها و قوطی های زیادی از مشروبات الکلی را در داخل دهکده ضبط کرده ایم.

طبق اعلام وارگا، ورزشکاران خارجی عادت به نوشیدن مشروبات الکلی دارند بخصوص بعد از آنکه در مسابقه ای شکست می خورند و یا بازی هایشان تمام می شود.

نایب رئیس کمیته بازی های آسیایی تاکید کرد: مسئولان کاروان ها نمی توانند به طور کامل ورزشکاران و یا کادرهای خود را کنترل کنند. بنابراین ما آنها را از آوردن مشروبات به داخل دهکده منع خواهیم کرد. جلوگیری از استفاده از مشروبات الکلی و کشیدن سیگار طب قانون شورای المپیک آسیا است.

به گزارش خبرنگار مهر، مشکل دیگر مسئولان برگزاری بازی های آسیایی، غذاهایی است که از بیرون دهکده ورزشکاران به داخل آورده می شود. این مسئله هم ناراحتی و واکنش میزبان بازی ها را در پی داشته است.

وارگا در این خصوص گفت: ورزشکاران باید غذاهایی را صرف کنند که در دهکده به آنها داده می شود. گاهی آنها غذاهایی را کنار خیابان می خورند. دیگر به آنها اجازه این کار را نمی دهیم چون نمی خواهیم شاهد اتفاقی برای شرکت کنندگان در بازی های آسیایی باشیم. آنها می گویند از غذاهای دهکده خسته شده اند در حالی که از انواع مختلف غذاها در دهکده وجود دارد.