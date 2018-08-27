رئیس اجرایی دولت افغانستان حمایت از داعش را رد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی دولت وحدت ملی افغانستان برخی اظهارات در خصوص کمک دولت این کشور به داعش در مناطق شمالی را بی اساس خواند.

عبدالله عبدالله رییس اجرایی حکومت وحدت ملی در نشست امروز (دوشنبه) در شورای وزیران اعلام کرد که «اظهاراتی که ارتباط با تبانی حکومت با داعش به هر منظوری که ارایه می‌شود، بی‌ اساس است زیرا داعش دشمن مردم افغانستان می‌باشد و هر روز از مردم ما قربانی می‌گیرد.»

رییس اجرایی افغانستان در عین حال افزوده است که کابل از هرگونه تلاش صادقانه برای تحکیم صلح در افغانستان استقبال می‌کند.

پیش از این ماریا زاخاروا، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه با اشاره به انتقال تسلیحات و مهمات به اعضای گروه تروریستی داعش توسط بالگردهای ناشناس گفته بود که ناتو و مقامات افغانستان واکنشی به این پروازها نشان نمی‌دهند.

عبدالله عبدالله هم‌چنین با اشاره به مذاکراتی که قرار است بزودی در مسکو درباره صلح افغانستان برگزار شود، تاکید کرد که صلح باید به رهبری حکومت و تحت حاکمیت ملت افغانستان باشد. به‌گفته‌ی او، باآنکه طرح آتش‌بس سه ماهه توسط طالبان رد شد و جنگ ادامه یافت، اما پروسه صلح ادامه دارد.

گفتگوهای صلح به میزبانی روسیه در حالی از سوی رئیس اجرایی دولت وحدت ملی افغانستان مورد اشاره قرار گرفته که پیش از این نیز سخنگوی ارگ ریاست جمهوری افغانستان شرکت دولت کابل در این نشست را رد کرده بود.