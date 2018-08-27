به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا لطفعلیان عصر دوشنبه در مراسم افتتاح پروژه گاز رسانی به شهر «درب گنبد» با اشاره به اینکه مجوز گاز رسانی به منطقه «اولاد قباد» شهرستان کوهدشت اخذ شده است، اظهار داشت: به زودی عملیات اجرایی گازرسانی به این منطقه آغاز می شود.

وی با اشاره به اینکه برای گازرسانی به شهر «درب گنبد» نیز دو ایستگاه تقلیل فشار نصب شده و ۱۲ کیلومتر خطوط تغذیه احداث شده است، تصریح کرد: همچنین ۴۱۹ انشعاب گاز نصب شده و با بهره برداری از این پروژه ۷۰۰ خانوار از نعمت گاز بهره مند شدند.

مدیرعامل شرکت گاز لرستان خاطرنشان کرد: برای اجرای این پروژه ۵۰ میلیارد ریال هزینه شده است.