  1. استانها
  2. لرستان
۵ شهریور ۱۳۹۷، ۱۸:۵۲

مدیرعامل شرکت گاز لرستان:

عملیات اجرایی گازرسانی به «اولاد قباد» آغاز می‌شود

کوهدشت- مدیرعامل شرکت گاز لرستان گفت: عملیات اجرایی گازرسانی به منطقه «اولاد قباد» به‌زودی آغاز می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا لطفعلیان عصر دوشنبه در مراسم افتتاح پروژه گاز رسانی به شهر «درب گنبد» با اشاره به اینکه مجوز گاز رسانی به منطقه «اولاد قباد» شهرستان کوهدشت اخذ شده است، اظهار داشت: به زودی عملیات اجرایی گازرسانی به این منطقه آغاز می شود.

وی با اشاره به اینکه برای گازرسانی به شهر «درب گنبد» نیز دو ایستگاه تقلیل فشار نصب شده و ۱۲ کیلومتر خطوط تغذیه احداث شده است، تصریح کرد: همچنین ۴۱۹ انشعاب گاز نصب شده و با بهره برداری از این پروژه ۷۰۰ خانوار از نعمت گاز بهره مند شدند.

مدیرعامل شرکت گاز لرستان خاطرنشان کرد: برای اجرای این پروژه ۵۰ میلیارد ریال هزینه شده است.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها