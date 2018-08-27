  1. استانها
  2. کرمانشاه
۵ شهریور ۱۳۹۷، ۱۸:۵۳

معاون سازمان برنامه و بودجه کشور:

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مامور پیشبرد توسعه هر استان است

کرمانشاه_معاون توسعه منابع انسانی سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: سازمان مدیریت و برنامه ریزی در هر استان ماموریت پیشبرد توسعه را دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، زهرا اربابی امروز دوشنبه در آیین تکریم و معارفه رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمانشاه ضمن تقدیر از خدمات رئیس پیشین سازمان و برنامه و بودجه استان کرمانشاه گفت: طی این چهار سال خدمت ایشان سعی کرده با استفاده از ظرفیت ها در جهت پیشبرد و توسعه استان قدم بردارد.

معاون توسعه منابع انسانی سازمان برنامه و بودجه کشور افزود: امیدوارم رئیس جدید سازمان برنامه و بودجه بتواند گامهای موثر را برای توسعه استان کرمانشاه استمرار ببخشد و با توجه به ظرفیت هایی که استان دارد بتواند حلال مشکلات باشد.

وی اظهار داشت: با تلاش می توان ظرفیت های بالفعل را به بالقوه تبدیل کرد و مشکلات بیکاری و باقیمانده از زمانهای گذشته را برطرف کرد.

اربابی بیان داشت: سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان به عنوان راهور توسعه هر استان ماموریت پیشبرد توسعه را دارد و در این راه باید از تمام نیروهای انسانی و ظرفیت های کارشناسی بهره ببرد.

وی خاطر نشان کرد: بدون تردید با ایجاد تعامل بین دستگاههای مختلف می توان مسیر توسعه را هموار کرد.

کد خبر 4386826

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

