افتتاح ۶۶۷۰ پروژه در حوزه های آب و برق طی هفته دولت در کشور

به گزارش خبرنگار مهر، رضا اردکانیان بعدازظهر دوشنبه در مراسم بهره برداری با اشاره به شش پروژه ملی و زیربنایی شرکت توزیع برق منطقه ای استان گیلان از افتتاح شش هزار و ۶۷۰ پروژه در حوزه های آب و برق در سراسر کشور همزمان با هفته دولت، ظهار کرد: برای این پروژه ها بیش از هفت هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است.

وی افتتاح سه نیروگاه بزرگ به ظرفیت ۵۲۲ مگاوات با سرمایه گذاری ۳۱۲ میلیون یورو را از جمله پروژه های شاخص بهره برداری شده در این هفته عنوان کرد و گفت: از پروژه ها و طرح های قابل افتتاح در این هفته شش هزار و ۶۶۶ پروژه مربوط به افزایش ظرفیت خطوط توزیع، سریع و فوق سریع برق در سراسر کشور است.

وزیر نیرو خاطرنشان کرد: برای اجرای این پروژه ها چهار هزار و ۶۵۰ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است.

وی در ادامه یادآورشد: در این هفته شاهد بهره برداری از ۱۱ پروژه در قالب انرژی های تجدیدپذیر با ظرفیت تولید ۱۵۵ مگاوات برق نیز هستیم.

اردکانیان با اشاره به وضعیت حوزه برق استان گیلان، افزود: زیرساخت های شبکه برق استان گیلان فرسوده بوده و نیازمند تغییر و توجه بیشتر است.