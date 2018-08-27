به گزارش خبرنگار مهر، در سومین روز هفته دولت از پروژه های عمرانی و خدماتی بخش امام زاده عبدالله در شهرستان آمل به بهره برداری رسید.

در این آیین پروژه های عمرانی شهر امام زاده عبدالله، نمایشگاه دستاورد های یک ساله شهر امام زاده عبدالله، راه اندازی درمانگاه قلب و بخش ccu و پد بالگرد بیمارستان امام خمینی ره آمل، پروژه راه روستایی، کارخانه شالیکوبی مدرن، اقامتگاه پذیرایی و ترانس برق روستایی به بهره برداری رسید.

سید جعفر رسولی عصر دوشنبه در آیین افتتاح پروژه های هفته دولت با اشاره به اینکه هفته دولت فرصتی است تا گوشه ای از عملکرد دستگاه های اجرایی را به اطلاع مردم برسانیم، افزود: در شهرستان آمل بسیاری از پروژه های ملی، استانی و شهرستانی در دست اقدام است و در این هفته حدود ۱۵۴ پروژه با اعتباری بالغ بر ۸۰۰ میلیارد ریال به بهره برداری می رسد.

فرماندار ویژه آمل با بیان اینکه در حوزه روستایی در ۱۴۶ روستا دارای طرح هادی مصوب و در حال اجرا است، افزود: این شهرستان بیش از ۳۷۰ روستا با کد آبادی را دارا است که تحول عظیمی در طرح هادی روستایی را در آمل شروع شده است.

وی گفت:طرح فاضلاب شهری آمل در دست اقدام است و میزان اعتبار این پروژه ملی بیش از سد هراز است.

رسولی با بیان اینکه ساخت بیمارستان امام خمینی (ره) هدیه دولت دولت به مردم شهرستان آمل بود، افزود: این بیمارستان دارای ٢۱٧ تخت است که در حال حاضر با بیش از ٧۰ تخت دارای فعال است که امیدواریم بتوانیم از تمام ظرفیت این بیمارستان استفاده کنیم.

وی با اشاره به اینکه بالگرد اورژانس هوایی ۱۱۵ مازندران جزو اولین بالگرد های کشور بود که در آمل راه اندازی شد، گفت: این بالگرد در حوادث جاده بسیاری از حوادث ها رو پوشش داد و بیمارهای زیادی اورژانسی را در کمترین زمان به مراکز درمانی منتقل کرد که تشکر ویژه را از پرسنل این مرکز داریم.