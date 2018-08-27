به گزارش خبرنگار مهر، رضا زینی وند مقدم عصر دوشنبه در حاشیه مراسم افتتاح خانه کشتی «شهدای دانش آموز» بروجرد در جمع خبرنگاران اظهار داشت: بنده نقد بر عملکرد نوسازی مدارس لرستان را وارد می دانم چرا که بروجرد به لحاظ اینکه یکی از شهرهای تاریخی از نظر قدمت و بسیار مهم استان از نظر جمعیتی است.

وی افزود: بخشی از مفاخر استان از همین شهر به منصه ظهور رسیده اند و بروجرد از جمعیت بالای دانش آموزی برخوردار است.

مدیر کل آموزش و پرورش لرستان با بیان اینکه سرانه ورزشی در بروجرد ۰.۳۹ متر مربع بوده که نسبت به استان عقب است، تصریح کرد: این نقد هم بر نوسازی لرستان هم همکاران گذشته وارد است.

زینی وند مقدم ادامه داد: یکی از اهداف آموزش و پرورش لرستان این است که عدالت در همه شهرستان ها رعایت شود و این مسئله در استان پی گیری می شود.

وی بیان داشت: به طور قطع دنبال این هستیم که اگر مجوز یا اعتباری برای ساخت سالن ورزشی در سال های آتی به آموزش و پرورش اختصاص دهند، اولویت اول این واحد با ساخت سالن ورزشی در بروجرد باشد.

مدیر کل آموزش و پرورش لرستان در رابطه با تحقق وعده های این واحد در خصوص اجرای پروژه های در دست ساخت، افزود: تحقق وعده ها به تخصیص اعتبارات بستگی دارد.

وی با اشاره به وجود مغتنم محمد رضا حافظی به عنوان رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز در بروجرد، تصریح کرد: حافظی جزء مفاخر لرستان است که به عنوان برند در شهرستان بروجرد در زمینه مدرسه سازی فعالیت دارد.

زینی وند مقدم بیان داشت: آموزش و پرورش لرستان نیز در حد توان از ظرفیت خیرین و اعتبارات استانی استفاده خواهد کرد.

وی ادامه داد: یکی دیگر از طرح های آموزش و پرورش لرستان تبدیل فضاهای آموزشی بدون استفاده و متروکه به فضای ورزشی است.