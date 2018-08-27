وی افزود: توافقی که ما امضا کردیم در بهترین شرایط سوریه نسبت به اوضاع سابق آن صورت گرفت. یکی از مهمترین بندهای این توافقنامه بازسازی نیروهای مسلح و صنایع نظامی دفاعی سوریه برای اینکه بتواند توان کاملش را به دست آورد، بود. جمهوری اسلامی ایران می تواند که در این زمینه به خوبی عمل کند و در بازسازی نیروهای مسلح و صنایع نظامی سوریه مشارکت کند.

امیر سرتیپ حاتمی در ادامه افزود: حزب الله سازمانی مستقل است و از توان بهتری نسبت به قبل برخوردار است و پیشینه بسیار ارزشمندی در مقابله با اشغالگران و دفاع از لبنان دارد. توانایی کنونی در زمینه های سیاسی و دفاع از لبنان به مراتب بهتر از قبل است و نقش فعالی ایفا می کند.

وزیر دفاع ایران گفت: ایران مایل به داشتن روابط دوستی و اخوت با کشورهای منطقه است. پیام من این است که ما مایل به داشتن روابط دوستی و اخوت با همه همسایگانمان و کشورهای منطقه هستیم و امنیت منطقه جز از طریق مشارکت این کشورها و همکاری آنها با یکدیگر میسر نمی شود.

امیر سرتیپ حاتمی تاکید کرد: امنیت منطقه از طریق کشورهای خارجی که ارتباطی به منطقه ندارند، به دست نمی آید و این الگو قبلا با شکست روبرو شده است از همین رو کشورهای منطقه باید به همکاری با یکدیگر روی آورند و اجازه مداخله به دیگران را ندهند و در راستای مسابقه تسلیحاتی میان کشورهای منطقه حرکت نکنند.