به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن حسینی شاهرودی عصر دوشنبه در آیین افتتاح ۱۵۸پروژه متمرکز شاهرود به میزبانی سالن همایش‌های پردیس دانشگاه صنعتی این شهر با حضور وزیر علوم ضمن گرامیداشت یاد شهیدان رجایی و باهنر ضمن بیان اینکه در حوزه سیاست‌های کلان، باید دانشگاه‌ها بیش‌ازپیش ورود جدی به حوزه اشتغال داشته باشند، بیان کرد: باید به روند کارآفرینی، سرعت بیشتری دهیم.

وی افزود: امروز در این شرایط اقتصادی باید سعی کنیم در کنار سیاست‌های کلان، در حوزه شهرستانی نیز خودمان را تقویت کنیم چراکه ما در شاهرود ظرفیت‌های بی‌شماری داریم که باید از آن‌ها استفاده شود که آمایش سرزمین نقش بی‌بدیلی در شکوفایی آن‌ها دارد.

ضرورت توسعه متوازن در استان سمنان

نماینده شاهرود و میامی در مجلس ضمن بیان اینکه هر میزان شاهرود توسعه‌یافته به همت مردم و دانشگاه آن بوده و سپس دولت به کمک مردم آمده است، گفت: نکته‌ای توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی در سفر سال۸۵ ایشان به شاهرود بیان شد که معظم له این شهرستان را شهر فرهیختگان نامیدند اما شرایط سختی بعد و قبل از انقلاب بر این مردم گذشت که حتی پس از دفاع مقدس احساس کردیم موانع بسیاری برای توسعه سخت‌افزاری و عمرانی شهر وجود دارد هرچند در آن برهه تصمیم بزرگان شهر بر این شد که در حوزه علمی ورود و در حوزه دانشگاهی خودمان را تقویت کنیم اما در سایر حوزه‌ها نیز مشکلاتی وجود داشت.

حسینی شاهرودی ضمن یادآوری اینکه مدرسه عالی معدن شاهرود به همت مردم به دانشگاه ملی و در ادامه به پنج دانشکده مستقل تبدیل شد و سپس دولت به دنبال مردم آمد و دانشگاه صنعتی شاهرود شکل گرفت، بیان کرد: درنتیجه مردم فهمیدند که برای توسعه باید خودشان ورود کنند تا دولت به میدان آید پس‌ازآن اما مردم بیکار ننشستند و سیمان و فرودگاه و ... را نیز با همین روش ساختند آن‌هم بدون ریالی کمک‌های دولتی.

وی افزود: امروز اما در هر حوزه‌ای که در شهرستان توفیقاتی داشتیم به‌واسطه همان تفکری است که از دانشگاه شروع‌شده و سپس دولت به دنبال آن، به میدان آمده است اما انتظار داریم که دولت حداقل انتظارات مردم را برآورده کند و از سوی دیگر باید طبق گفته استاندار سمنان، امروز، توسعه باید متوازن باشد لذا امیدواریم غبار توسعه نامتوازن از روی نگین انگشتری استان سمنان که شاهرود نام دارد، زدوده شود تا ظرفیت‌های این شهرستان دیده شود.

عضو خانه ملت در ادامه گفت: تقویت بخش خصوصی در شاهرود باید صورت گیرد و از سوی دیگر فرودگاهی که مردم بدون حمایت دولتی ساختند منتظر است تا مرز هوایی را نیز به تصویب برساند لذا امیدواریم دولت نگاهی فرا منطقه‌ای و فرا شهرستانی به این طرح داشته باشد و شاهد اتفاقات خوبی در این زمینه باشیم.