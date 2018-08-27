به گزارش خبرنگار مهر، سید موسی خادمی عصر دوشنبه در مراسم افتتاح پروژه گاز رسانی به شهر «درب گنبد» در سخنانی با تاکید بر اینکه گاز از نیازهای اساسی مردم است، اظهار داشت: لرستان یک استان جنگلی است و این امر ضرورت تحقق نهضت گازرسانی به مناطق مختلف را نشان می دهد.

وی با اشاره به اینکه طی هفته دولت ۲۰۰ روستای استان از نعمت گاز برخوردار شدند، گفت: همچنین گاز رسانی به ۳۰۰ روستای دیگر در حال انجام است.

استاندار لرستان با بیان اینکه در حال حاضر هزار و ۳۰۰ روستای استان از نعمت گاز بهره مند هستند گفت: در مجموع تا سال آینده تعداد روستاهای گاز دار استان به هزار و ۸۰۰ مورد خواهد رسید.

خادمی تصریح کرد: به زودی کار گاز رسانی به شهر «شول آباد» نیز آغاز می شود.