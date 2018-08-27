به گزارش خبرنگار مهر، رضا آریایی عصر دوشنبه در حاشیه مراسم افتتاح خانه کشتی «شهدای دانش آموز» بروجرد در جمع خبرنگاران ضمن انتقاد به عملکرد نوسازی مدارس لرستان، وضعیت بیشتر مدارس بروجرد را اسفناک دانست و اظهار داشت: واقعیت این است که نوسازی مدارس عملکرد خوبی در بروجرد نداشته است و همه به شدت از عملکرد این واحد در شهرستان ناراضی هستند.

وی تصریح کرد: برخی از مدارس بروجرد واقعا وضعیت اسفناکی دارند که اگر این خیرین نباشند مشکلات را حل کنند، نوسازی مدارس در بروجرد رسما تعطیل است چرا که توجهی به مرمت مدارس ندارد.

فرماندار ویژه بروجرد ادامه داد: نوسازی مدارس لرستان در حق بروجرد اجحاف کرده است.

به گفته وی باید نگه داری وضعیت موجود در دستور کار نوسازی قرار گیرد.

آریایی تاکید کرد: زلزله های اخیر لرستان را جابه جا کرد اما دریغ از کوچکترین عکس العمل از سوی نوسازی مدارس لرستان.