به گزارش خبرنگار مهر، جواد صلواتی عصر دوشنبه در آئین افتتاح پروژه های عمرانی شهرداری امام زاده عبدالله با اشاره به بیش از ۴ پروژه عمرانی در این شهر خاطر نشان کرد، پروژه تعریض معابر و آسفالت چند خیابان و کوچه بااعتباری بالغ بر چهار میلیارد ریال به بهره برداری رسید.

شهردار امام زاده عبدالله با بیان اینکه این شهرداری به همت کارکنان و اعضای شورای اسلامی شار از رتبه یک به رتبه ۴ ارتقا پیدا کرد، افزود: در سال های گذشته میزان بودجه این شهرداری حدود ٣۰ میلیارد ریال بود که در سال جاری توانستیم به بیش از ٨۰ میلیارد ریال افزایش دهیم.

صلواتی با اشاره به اینکه ٧٢ درصد از بودجه شهرداری مربوط به عمرانی و مابقی بودجه جاری است، ادامه داد: به کمک مسئولان شهرستان نیازمندیم تا این شهر زیبا را زیبا تره جلوه دهیم.

وی با بیان اینکه به سمت شهر مذهبی توریستی، گردشگری پیش می رویم، افزود: این شهر تازه تاسیس است و برای کارهای بیشتر به مساعدت های مسئولان نیازمند است.

صلواتی با اشاره به اینکه به همت بنیاد مسکن اسنقلاب اسلامی بیش از ٧۴٨ مسکن در این شهر مقاوم سازی و نوسازی شد، ادامه داد: نوسازی و مقام سازی خانه های این شهر با تسهیلات بنیاد مسکن به مبلغی حدود ۱۱۰ میلیارد ریال انجام شد.