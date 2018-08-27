به گزارش خبرنگار مهر، منصور غلامی عصر دوشنبه در آیین افتتاح همزمان ۱۵۸پروژه شاهرود به میزبانی سالن همایش‌های پردیس دانشگاه صنعتی این شهر بابیان اینکه حمایت از ایده‌های جدید فناورانِ و توسعه زمینه‌های دانش به فناوری و فناوری به ثروت رویکرد وزارت علوم است، تأکید کرد: با رویکردی که در آموزش عالی کشور وجود دارد، حرکت توسعه‌ای و تعمیق علوم را باید به سمت حمایت از ایده‌های جدید به‌خصوص شرک‌های دانش‌بنیان، فناوری و کوچک سوق دهیم زمینه‌های فنی و منابع طبیعی و صنعتی می‌تواند راهنمای خوبی در این زمینه باشد.

وی افزود: درگذشته از یک الگو بیشتر برای توسعه دانشگاه‌های فناوری پیروی نمی‌کردیم و برای مثال هر جا خواستیم دانشگاهی جامع ایجاد کنیم، رشته‌ها تکراری، غیرکاربردی و دارای نمونه‌های موجود در قبل بود، می‌شدند و اگر در یک برهه‌ای دقت بیشتری می‌کردیم و از باب توجه به ظرفیت‌ها و تنوع تخصص، نتیجه بهتری را می‌گرفتیم و از سرمایه‌گذاری دولتی و غیردولتی موجود در کشور بهتر استفاده می‌کردیم.

ضرورت مأموریت گرا کردن مراکز آموزشی​

عضو کابینه دوازدهم بابیان اینکه در شرایط فعلی، یک تکلیف ساماندهی آموزش عالی کشور برای وزارتخانه تعیین‌شده است، گفت: هم در قانون برنامه ششم و هم در مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی این امر به ما تکلیف شده که مشخص کنیم، وضعیت پیش روی مراکز آموزش عالی کشور باید چه باشد و با چه مدلی جلو برویم؟ این‌همه مرکز آموزش عالی در کشور که در برهه زمانی به دو هزار و ۸۵۶ باب رسیدند و شاید رکورد جهانی به نسبت جمعیت باشد، باید به چه سمتی برود؟ لذا باید وزارتخانه پاسخ این سؤالات را در جریان اجرای طرح مذکور بدهد.

غلامی بیان کرد: با همه تفاسیر امروز به سمت تغییر و تعادل در این مراکز حرکت می‌کنیم که بعضاً این اقدامات جبراً و قهراً نیز می‌شود، برای مثال دلیل کمبود داوطلبان تحصیلی و یا کمبود امکانات مجبور هستیم برخی تصمیمات را بگیریم لذا باید گفت امروز زمان‌حساسی برای تصمیم‌گیری درست است و به این منظور طرح ساماندهی مراکز آموزش عالی در مجموعه وزارت علوم در حال انجام است.

وی افزود: ساماندهی مراکز علمی بحث کلان ملی است اما مأموریت گرا کردن مراکز آموزشی در جبهه‌های ملی و حتی فراملی برای بالا نگه‌داشتن پرچم پیشرویی فناوری به نام ایران اسلامی در کنار دو مقوله دیگر شامل پیوند دانشگاه‌ها و صنعت و دانشگاه‌ها و جامعه رویکردهای وزارت علوم محسوب می‌شوند.

ضرورت اصلاح مراکز دانشگاهی کوچک

وزیر علوم گفت: لازم است برخی سیاست‌ها در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کوچک اصلاح شود و سرمایه‌هایی که با محدویت های بسیار تامین می شود، یک نقطه قوت را تقویت کنند و از پخش شن آن ها جلوگیری کنیم.

غلامی گفت: سیاست وزارت علوم این است که در یک سطح وسیع برج های علم و دانش ایجاد شود و نه دشتی وسیع و پراکنده که چیزی از آن به دست نمی آید.

وی درباره همکاری های بین دانشگاه ها و بخش صنعتی و ورود دانشگاه ها به مباحث فرهنگی و آسیب های اجتماعی نیز، توضیح داد: که این طرح سابقه طولانی دارد اما در سال های اخیر شدت و وسعت بیشتری گرفته است.

ورود دانشگاه به مباحث فرهنگی و اجتماعی

وزیر علوم گفت: دانشگاه ها توسط دستگاه های دیگر بیشتر باور می شوند زمانی عدم استقبال از دانشگاه ها را شاهد بودیم اما امروز شرایط تغییر کرده و باید به سمت دستگاه های اجرایی، دستگاه های صنعتی و ... برویم لذا دانشگاه ها باید طرح پیشنهاد کنند تا وزارت علوم نیز حمایت کند.

غلامی گفت: برخی وقت‌ها دانشگاه‌ها متهم می‌شوند که برای صنعت و جامعه چه کرده‌اند و من در پاسخ می‌گویم کجا از ما تقاضایی مطرح شده که ما آن را رد کرده باشیم؟ لذا سیاست‌های جدید به ما این امکان را می‌دهد که به تمام مباحث ورود و طرح پیشنهاد کنیم.