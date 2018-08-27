به گزارش خبرنگار مهر، منصور غلامی عصر دوشنبه در آیین افتتاح همزمان ۱۵۸پروژه شاهرود به میزبانی سالن همایشهای پردیس دانشگاه صنعتی این شهر بابیان اینکه حمایت از ایدههای جدید فناورانِ و توسعه زمینههای دانش به فناوری و فناوری به ثروت رویکرد وزارت علوم است، تأکید کرد: با رویکردی که در آموزش عالی کشور وجود دارد، حرکت توسعهای و تعمیق علوم را باید به سمت حمایت از ایدههای جدید بهخصوص شرکهای دانشبنیان، فناوری و کوچک سوق دهیم زمینههای فنی و منابع طبیعی و صنعتی میتواند راهنمای خوبی در این زمینه باشد.
وی افزود: درگذشته از یک الگو بیشتر برای توسعه دانشگاههای فناوری پیروی نمیکردیم و برای مثال هر جا خواستیم دانشگاهی جامع ایجاد کنیم، رشتهها تکراری، غیرکاربردی و دارای نمونههای موجود در قبل بود، میشدند و اگر در یک برههای دقت بیشتری میکردیم و از باب توجه به ظرفیتها و تنوع تخصص، نتیجه بهتری را میگرفتیم و از سرمایهگذاری دولتی و غیردولتی موجود در کشور بهتر استفاده میکردیم.
ضرورت مأموریت گرا کردن مراکز آموزشی
عضو کابینه دوازدهم بابیان اینکه در شرایط فعلی، یک تکلیف ساماندهی آموزش عالی کشور برای وزارتخانه تعیینشده است، گفت: هم در قانون برنامه ششم و هم در مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی این امر به ما تکلیف شده که مشخص کنیم، وضعیت پیش روی مراکز آموزش عالی کشور باید چه باشد و با چه مدلی جلو برویم؟ اینهمه مرکز آموزش عالی در کشور که در برهه زمانی به دو هزار و ۸۵۶ باب رسیدند و شاید رکورد جهانی به نسبت جمعیت باشد، باید به چه سمتی برود؟ لذا باید وزارتخانه پاسخ این سؤالات را در جریان اجرای طرح مذکور بدهد.
غلامی بیان کرد: با همه تفاسیر امروز به سمت تغییر و تعادل در این مراکز حرکت میکنیم که بعضاً این اقدامات جبراً و قهراً نیز میشود، برای مثال دلیل کمبود داوطلبان تحصیلی و یا کمبود امکانات مجبور هستیم برخی تصمیمات را بگیریم لذا باید گفت امروز زمانحساسی برای تصمیمگیری درست است و به این منظور طرح ساماندهی مراکز آموزش عالی در مجموعه وزارت علوم در حال انجام است.
وی افزود: ساماندهی مراکز علمی بحث کلان ملی است اما مأموریت گرا کردن مراکز آموزشی در جبهههای ملی و حتی فراملی برای بالا نگهداشتن پرچم پیشرویی فناوری به نام ایران اسلامی در کنار دو مقوله دیگر شامل پیوند دانشگاهها و صنعت و دانشگاهها و جامعه رویکردهای وزارت علوم محسوب میشوند.
ضرورت اصلاح مراکز دانشگاهی کوچک
وزیر علوم گفت: لازم است برخی سیاستها در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کوچک اصلاح شود و سرمایههایی که با محدویت های بسیار تامین می شود، یک نقطه قوت را تقویت کنند و از پخش شن آن ها جلوگیری کنیم.
غلامی گفت: سیاست وزارت علوم این است که در یک سطح وسیع برج های علم و دانش ایجاد شود و نه دشتی وسیع و پراکنده که چیزی از آن به دست نمی آید.
وی درباره همکاری های بین دانشگاه ها و بخش صنعتی و ورود دانشگاه ها به مباحث فرهنگی و آسیب های اجتماعی نیز، توضیح داد: که این طرح سابقه طولانی دارد اما در سال های اخیر شدت و وسعت بیشتری گرفته است.
ورود دانشگاه به مباحث فرهنگی و اجتماعی
وزیر علوم گفت: دانشگاه ها توسط دستگاه های دیگر بیشتر باور می شوند زمانی عدم استقبال از دانشگاه ها را شاهد بودیم اما امروز شرایط تغییر کرده و باید به سمت دستگاه های اجرایی، دستگاه های صنعتی و ... برویم لذا دانشگاه ها باید طرح پیشنهاد کنند تا وزارت علوم نیز حمایت کند.
غلامی گفت: برخی وقتها دانشگاهها متهم میشوند که برای صنعت و جامعه چه کردهاند و من در پاسخ میگویم کجا از ما تقاضایی مطرح شده که ما آن را رد کرده باشیم؟ لذا سیاستهای جدید به ما این امکان را میدهد که به تمام مباحث ورود و طرح پیشنهاد کنیم.
