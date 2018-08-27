به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین امیدی پور عصر دوشنبه در نشست با خبرنگاران با اشاره به برگزاری برنامه ای تحت عنوان «چهارشنبه های موسیقی لرستان» اظهار داشت: این برنامه هر ماه برگزار می شود.

وی با بیان اینکه در قالب این برنامه اجراهای گروهی از هنرجویان و کسانی که کار کارگاهی می کنند را داریم، تصریح کرد: از دیگر برنامه های «چهارشنبه های موسیقی لرستان» رونمایی از آثار جدید حوزه موسیقی است.

مدیرکل حوزه هنری لرستان با تاکید بر اینکه به زودی آلبوم های جدید تولیدی حوزه هنری را رونمایی و منتشر می کنیم، افزود: آلبوم «از مخمل و چخماق» کار جدید استاد ایرج رحمانپور است که رونمایی می شود.

امیدی پور با اشاره به اینکه این مجموعه سال ها قبل ضبط شده و به دلایل فنی انتشار آن به تعویق افتاده بود، ادامه داد: این مسائل الان حل شده و کار دوباره استودیو رفته و با امکانات جدید ضبط و تقدیم می شود.