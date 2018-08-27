  1. استانها
  2. فارس
۵ شهریور ۱۳۹۷، ۲۰:۲۴

کرایه تاکسی در شیراز ۲۰ درصد گران شد

کرایه تاکسی در شیراز ۲۰ درصد گران شد

شیراز _ سخنگوی شورای شهر شیراز از افزایش ۲۰ درصدی نرخ کرایه تاکسی در شیراز خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، نواب قائدی شامگاه دوشنبه در صحن علنی شورای شهر شیراز گفت: نرخ تاکسی های گردشی ۲۰ درصد و بقیه تاکسی ها و سرویس های مدارس ۱۵ درصد افزایش خواهد داشت.

وی ادامه داد: نرخ اتوبوس درون شهری با در نظر گرفتن ورودی ۲۵۱۷ریالی و با در نظر گرفتن پیمایش و بر مبنای کیلومتری محاسبه می شود و به ازای هر کیلومتر ۱۳۰ ریال به نرخ مبنا افزود خواهد شد.

سخنگوی شورای شهر شیراز افزود: مبنای نرخ کرایه ای مینی بوس های درون شهری نیز ۴۵۰۰ ریال پیش بینی شده و به ازای هر کیلومتر طی شده ۹۱ ریال به کرایه مبنا اضافه می شود.
کد خبر 4386904

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها