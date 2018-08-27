کرایه تاکسی در شیراز ۲۰ درصد گران شد

به گزارش خبرنگار مهر ، نواب قائدی شامگاه دوشنبه در صحن علنی شورای شهر شیراز گفت: نرخ تاکسی های گردشی ۲۰ درصد و بقیه تاکسی ها و سرویس های مدارس ۱۵ درصد افزایش خواهد داشت.

وی ادامه داد: نرخ اتوبوس درون شهری با در نظر گرفتن ورودی ۲۵۱۷ریالی و با در نظر گرفتن پیمایش و بر مبنای کیلومتری محاسبه می شود و به ازای هر کیلومتر ۱۳۰ ریال به نرخ مبنا افزود خواهد شد.

سخنگوی شورای شهر شیراز افزود: مبنای نرخ کرایه ای مینی بوس های درون شهری نیز ۴۵۰۰ ریال پیش بینی شده و به ازای هر کیلومتر طی شده ۹۱ ریال به کرایه مبنا اضافه می شود.