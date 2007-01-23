معاینه فنی 11 هزار دستگاه تاکسی تهران

به گزارش خبرگزاری مهر ، از اول آذر تا آخر دی 85 تعداد 3600 دستگاه تاکسی در مرکز موقت مستقر پارکینگ طبقاتی حافظ 2800 دستگاه در مرکز معاینه فنی بیهقی ؛ 2400 دستگاه در مرکز موقت مستقر در پارکینگ طبقاتی کرمانیان و بیش از 2200 دستگاه نیز در سایر مراکز معاینه فنی مورد بازدید فنی قرار گرفتند.

بنابراین گزارش ، علاوه بر مراکز 6 گانه معاینه فنی شامل مراکز بیهقی ، سراج ، الغذیر ، شکوفه ، نیاش و شهید آبشناسان ، دو مرکز موقت معاینه فنی نیز در پارکینگ طبقاتی حافظ و پارکینگ طبقاتی کرمانیان در جهت ارائه خدمات هر چه بهتر و بیشتر به شهروندان تعیین شده است.

خدمات این مراکز که شامل انجام معاینه فنی تاکسی ها با یک پنجم هزینه مصوب است با دریافت تنها یک هزار تومان از هر دستگاه تاکسی در حال حاضر در مراکز مذکور ادامه دارد و با احتساب تعویض 3 هزار دستگاه تاکسی فرسوده از ابتدای سال جاری تاکنون در مجموع 14 هزار دستگاه تاکسی یعنی بیش از یک سوم تاکسی های تهران از کمترین میزان آلودگی هوا برخوردارند.